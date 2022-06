Buon Compleanno Sua Maestà, domenica 19 Salernitana Legends – Nazionale Cantanti, Givova partner della manifestazione.

Si terrà domenica 19 giugno alle ore 20.30 allo stadio Arechi di Salerno il grande evento “Buon Compleanno Sua Maestà”, una partita tra Salernitana Legends e la Nazionale Italiana Cantanti & Friends, insieme in campo per festeggiare il compleanno numero 103 della squadra granata.

Il ricavato dell’incasso della manifestazione solidale sarà devoluto all’Associazione LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Salerno per la realizzazione del progetto “Volontari per l’oncologia”, nato per incrementare il servizio di sostegno psico-sociale e materiale al paziente oncologico e alla sua famiglia, per l’intera provincia di Salerno.

L’importanza di questa donazione alla LILT, che quest’anno festeggia il centenario di attività nel combattere la patologia oncologica, è aiutare, grazie a speranze concrete, a salvare vite umane e segnare, accanto a LILT, un percorso in continuo divenire, diffondendo il messaggio: “Prevenire è vivere”.

Si registra grande attesa sia per la presenza degli sportivi che per l’arrivo degli artisti pronti a scendere in campo in nome della solidarietà.

Per la Salernitana Legends i convocati, ad oggi, sono: Antonio Chimenti, Davide Bombardini, Arturo Di Napoli, Enrico Maria Amore, Giorgio Di Vicino, Roberto Merino, Dino Passaro Fava, Marco Di Vaio, Matteo Mancuso, Roberto Cardinale, Giacomo Tedesco, Alessandro Del Grosso, Claudio Grimaudo, Giuseppe Di Sarno, Ciro De Cesare, Ighli Vannucchi, Luca Fusco, Alfonso Camorani, Mauro Facci, Vittorio Tosto, Roberto Breda, Maurizio Lanzaro, Carlo

Ricchetti, Claudio Ferrarese, Sasà Russo, Salvatore Soviero, Ciro Ginestra, Giovanni Pisano, Ciccio Artistico,Antonio Efficie, Pasquale Viscido, Bruno Incarbona e Antonio Zito.

Ancora da svelare il nome del Mister.

La Nazionale Cantanti & Friends, capitanata dal Presidente Enrico Ruggeri, sotto la guida di Mister Sandro Giacobbe e del Dg. Gian Luca Pecchini, stanno preparando, in vista del grande evento, la rosa dei giocatori e i nomi dei primi convocati da Bugo a Moreno, da Ubaldo Pantani a Virginio, da Sergej a Alberto Urso, da Leo Gassman a Moreno Conficconi – Extraliscio , da Michele Pecora a Paolo Vallesi.