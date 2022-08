Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare: 2, 3, 4 Settembre.

Dopo la pausa estiva, a Vietri sul Mare e Albori arriva l’ottava tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica, prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con Ecce Italia e promossa dall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia”. Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Settembre nel cuore artistico della Costiera Amalfitana vi aspetta un fine settimana di vini e degustazioni.

DOVE, COME E QUANDO

L’evento si svolgerà Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Settembre dalle ore 18 alle ore 24. La location è la suggestiva Villa Comunale di Vietri sul Mare. Per degustare i vini, sarà possibile acquistare un voucher dal costo di €15 (sia online che in loco), che dà diritto a otto degustazioni a scelta del visitatore. Il successo e il sito della manifestazione hanno già richiamato l’attenzione di tantissimi visitatori. Per essere sicuri di accedere all’evento, è consigliato l’acquisto direttamente sul sito web della manifestazione.

I visitatori potranno scegliere tra più di 100 etichette prodotte da oltre 30 cantine partecipanti: oltre ai vini tipici della Campania come il Fiano d’Avellino, il Greco di Tufo, il Taurasi e l’Aglianico del Taburno, sarà possibile assaggiare una selezione proveniente da numerose regioni d’Italia.

Lo splendido scenario della Villa Comunale di Vietri, a pochi passi dal centro storico, ospiterà un vero e proprio percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine, oltre a un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi che sarà possibile scoprire lungo l’area di svolgimento dell’evento.

Se il vino è il protagonista irrinunciabile della manifestazione, ogni buon calice merita un accompagnamento degno di nota. Ecco perché, nei tre giorni di Borgo DiVino in Tour a Vietri sul Mare, i visitatori potranno assaggiare ed acquistare, in villa comunale, le specialità del Borgo come: come rustici con verdure di stagione, salumi con crostini e diversi primi piatti.

AD ALBORI I MIGLIORI ABBINAMENTI CIBO-VINO E UN PERCORSO D’ARTE

Domenica 4 Settembre, a pochi passi da Vietri sul Mare, nella frazione di Albori, potrete prendere parte anche alla degustazione guidata Abbinamento vino-cibo, dove un sommelier esperto vi spiegherà come abbinare il vino al cibo, partendo da una selezione di vini di due cantine locali famosissime: le Vigne di Raito e Marisa Cuomo. Per accedere alla degustazione è obbligatorio l’acquisto online.

Durante l’evento è possibile visitare anche la mostra di arte contemporanea “Je suis… Ousia” di D’Elia Anna.

TURISMO ED ENOGASTRONOMIA: UN BINOMIO PERFETTO

Il successo turistico della Costiera Amalfitana non è certo una novità. Quest’anno, poi, la stagione estiva della Campania ha segnato un vero e proprio boom di presenze, soprattutto dei turisti stranieri, segno di un rinnovato interesse per questo angolo straordinario del Bel Paese. “Ringraziamo Valica e l’associazione Borghi più belli d’Italia per aver scelto Albori – Vietri sul Mare, prime perle della Costiera Amalfitana, per lo svolgimento della manifestazione che si terrà a settembre” – dichiara Giovanni De Simone – sindaco del Comune di Vietri sul Mare. “Questo evento ha suscitato grande interesse su tutto il territorio e soprattutto tra le istituzioni che ne sono diventate co-protagoniste e fortemente motivate alla migliore riuscita della manifestazione. Molte le aziende partecipanti, grandi e piccoli produttori che, attraverso un affascinante percorso di degustazione, sono pronti a dare un assaggio delle loro eccellenze enogastronomiche. Borgo DiVino in Tour contribuisce a una nuova visione di turismo, in quanto spinge alla ricerca di un tempo lento e tranquillo, ormai perso per una banale rincorsa ad una frenetica vita quotidiana”.

Per Alfonso Giannella, Componente del Direttivo Nazione dei Borghi più belli d’Italia, “dopo il successo della trasmissione Borgo dei Borghi di Rai Tre, in cui Albori è stato tra i protagonisti, anche quest’anno si apre una vetrina sul nostro piccolo borgo. Ringraziamo Valica ed Ecce Italia per aver inserito Vietri e Albori nel calendario di questo splendido itinerario enogastronomico tra i nostri borghi; un ringraziamento anche ad Associazione Borghi più belli d’Italia per il suo ventennale lavoro e a tutti i partecipanti che in questi tre giorni potranno godersi un piccolo avamposto di paradiso”.

“Borgo diVino – dichiara Fiorello Primi, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia – è una delle manifestazioni nazionali più importanti che l’Associazione, grazie all’apporto organizzativo di Valica, promuove per rilanciare il turismo enogastronomico, settore importante per la ripresa post Covid. Le produzioni agricole, quella del vino soprattutto, rappresentano un elemento fondamentale per la tutela del paesaggio e dell’ambiente e per garantire un futuro alle comunità che vivono nei Borghi. La valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole è parte integrante della missione dell’Associazione, che si prefigge lo scopo di mantenere e valorizzare il grande patrimonio di tradizioni, cultura e arte di cui le comunità borghigiane e dei territori circostanti sono gelose custodi”.

“Borgo diVino è un evento nazionale itinerante capace di fondere al meglio il turismo con l’esperienza enogastronomica, di far incontrare produttori e appassionati in contesti favolosi e unici come i Borghi più belli d’Italia. L’obiettivo del tour – conclude Luca Cotichini, marketing manager Valica – è la promozione turistica ed enogastronomica. Nel 2022 raddoppiamo le tappe e tocchiamo altre 5 regioni. Nel 2023 punteremo a coprire tutto il territorio nazionale. Con Borgo diVino, Valica crea un altro format capace di far vivere esperienze autentiche al nostro ampio pubblico che ci segue sui vari siti”.

Per informazioni e acquisto voucher, è possibile consultare il sito https://www.borgodivino.it/vietri-sul-mare/.

CONTATTI

• Valica – Borgo DiVino in Tour: Tiziana Micheli: t.micheli@valica.it – 392 492 9098

• Ecce Italia: Anna Lisa Serafini – info@ecceitalia.com – 349 285 1522