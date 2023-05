Biagio Antonacci in concerto al Pala Sele di Eboli giovedì 25, unica data in Campania.

Il conto alla rovescia per il ritorno sul palco del PalaSele di Biagio Antonacci è cominciato: dopo lo straordinario show sold out dello scorso novembre, il cantautore milanese torna a Eboli con il PALCO CENTRALE TOUR giovedì 25 maggio, unica tappa in Campania del tour che lo vede nuovamente protagonista dei più importanti palazzetti di tutto il Paese dopo il successo della prima serie di concerti che lo scorso autunno lo ha riportato sul palco dopo più di 3 anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo.

Ad accogliere il pubblico un palco, sistemato al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio di guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera da settembre 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico, fino ai recenti singoli “Seria” e “Telenovela”.

Con Antonacci la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni): 8 elementi che danno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Iris”, “Sognami”, e tante altre.

Proprio con “Sognami” Antonacci è stato tra i protagonisti anche del Festival di Sanremo 2023 accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste al successo del 2007,uno dei brani più celebri di Antonacci, ora disponibile negli store digitali (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia) con il featuring di Tananai e Don Joe.

INFO UTILI Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners (www.friendsandpartners.it ) in collaborazione con Iris S.r.l., la tappa al PalaSele di Eboli è a cura di Anni 60 produzioni. Gli ultimi biglietti per lo show, disponibili su www.ticketone.it e ticketmaster.it, saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito a partire dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Il concerto di Biagio Antonacci chiude la tranche primaverile del programma del #PalaSele2023 a cura di Anni 60 produzioni. Due gli appuntamenti già annunciati per il prossimo autunno: la tappa di Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour “Blu Live, e la tappa del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 il 26 dicembre. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.