Bando PID “Doppia Transizione Ecologica e Digitale” 2024 per le PMI di Salerno

La Camera di Commercio di Salerno ha recentemente lanciato il bando PID voucher “Doppia transizione ecologica e digitale” per l’anno 2024, con l’obiettivo di incentivare la cultura digitale all’interno delle micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori economici locali. L’iniziativa si pone come un sostegno concreto per favorire progetti di transizione energetica e sviluppo sostenibile nel tessuto imprenditoriale della provincia, unendo obiettivi di innovazione digitale e sostenibilità ambientale.

Il bando si propone di offrire contributi economici a quelle imprese che vogliano intraprendere percorsi di digitalizzazione e sostenibilità, in linea con le sfide attuali di mercato e con le politiche di transizione verde. Tra i servizi finanziabili rientrano la creazione di siti web di e-commerce e l’implementazione di strategie di digital marketing, elementi oggi indispensabili per affrontare i nuovi scenari di consumo e per ampliare la presenza online delle attività locali.

A supportare le aziende interessate a presentare domanda, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di siti e-commerce e le attività di marketing digitale, c’è Kynetic, storica agenzia di marketing e comunicazione di Salerno specializzata in progetti di ecommerce e nelle strategie di digital marketing, che mette a disposizione la propria esperienza e competenza.

Kynetic non solo offre servizi di consulenza specifici per le attività digitali, ma affianca le imprese anche nella delicata fase di redazione delle domande di partecipazione al bando, garantendo un supporto completo per massimizzare le possibilità di successo.

Con questa nuova iniziativa, la Camera di Commercio di Salerno intende spingere le PMI verso un modello produttivo più ecologico e digitalizzato, agevolando le realtà imprenditoriali locali nel loro percorso verso un futuro più sostenibile e competitivo.

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il bando qui – Bando PID “Doppia Transizione Ecologica e Digitale” 2024 – o consultare il sito ufficiale della Camera di Commercio di Salerno o rivolgersi direttamente agli enti di consulenza come Kynetic per supporto e assistenza.

