Arisa inaugura Sui Sentieri degli Dei mercoledì 16

AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI

FESTIVAL DELL’ALTA COSTIERA AMALFITANA 2025 IL PROGRAMMA COMPLETO: Mercoledì 16 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

ARISA in trio

Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro Giovedì 17 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

WALTER RICCI in concerto

“‘A FREVA” – Napoli , il mondo in jazz

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro Lunedì 21 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PREMIO ROBERTO BRACCO

A67’ e CRISTINA DONADIO

in NEMESI D’AMORE E D’ANARCHIA

Martedì 22 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

ENZO DECARO & Anema

in “RENATISSIMO” dedicato a Carosone

presenta Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 23 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO FRANCESCO CILEA

AOSTA CLASSICA BIG BAND feat MARIO BIONDI

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 24 luglio h. 21:00

ANFITEATRO

PREMIO FRANCESCO CILEA

CARO PIER PAOLO di Dacia Maraini

con Anna Teresa Rossini e Alessio Messersì voci recitanti, Pino Clementi sax e flauto

e la straordinaria partecipazione di Mariano Rigillo Sabato 26 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PEPPE SERVILLO &

Cristiano Califano

“NAPULITANATA”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro Martedi 29 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO HHT ITALIA

DANIELE SILVESTRI Live acustico

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 30 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

NEGRITA acoustic trio

Talk & Live ’25

con Gianmaurizio Foderaro Giovedì 31 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PREMIO SALVATORE SAETTA

RAFFAELE GAIZO meet Gianluca Galvani 5tet

UN AGEROLESE A NEW YORK Venerdì 1 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

CLAUDIA CAMPAGNOLA

con Antonio Carluccio e Luca Scorziello

“ISTANTANEE DI DONNA”

di Paolo Logli Mercoledì 6 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

LRDL

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

“GIORNI FELICI SUMMER EDITION 2025”

presenta Gianmaurizio Foderaro Giovedì 7 agosto h. 18.30

ANFITEATRO

Reading con AMARA

LA CERTEZZA DI ESSERE VIVA

Ed Baldini + Castoldi Giovedì 7 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

MARCO FERRADINI in trio

“L’UVA E IL VINO”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro Venerdì 8 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

AMARA

AMARA LIVE TOUR 2025

Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro Domenica 10 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

SIMONA MOLINARI

“LA DONNA È MOBILE”

presenta Gianmaurizio Foderaro Lunedì 11 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

LARA DEI

MATSBY

PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA

MR RAIN

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 12 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

LARA DEI

“LARA DEI CHI?”

MATSBY

“AGRODOLCE”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro Mercoledì 13 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GIO’di TONNO

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Venerdì 15 agosto h. 5.00

MONTE TRE CALLI

L’ALBA MAGICA Lunedì 18 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

RONDINE

“PRENDETECI SUL SERIO”

CHIARA GALIAZZO

“ALLEGRIA BUGIARDA”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro Martedì 19 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GRAZIA DI MICHELE

“LE DONNE E LA VITA”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro Mercoledì 20 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO AGEROOLA ALLA CARRIERA

FAUSTO LEALI

“LIVE 2025”

conduce Gianmaurizio Foderaro Giovedì 21 agosto h. 21.00

ANFITEATRO

ERRI DE LUCA

in ANDARE FUORI TEMA