SalernoSounds, stasera c’è Irama

Mentre ancora risuona forte l’eco del successo della ‘prima’ di SalernoSounds 2025 – con uno straordinario Capo Plaza che ha espugnato l’Arena Grandi Eventi, mandando in visibilio con uno show potentissimo gli oltre 10mila accorsi per lui non solo da tutta la Campania, ma anche da Milano, Roma, Puglia e Calabria – un altro artista è già pronto a riaccendere l’entusiasmo per l’evento dell’estate salernitana.

Questa sera, martedì 15 luglio, il palco di Piazza della Libertà sarà tutto per Irama, pronto a illuminare Salerno con tutta la sua energia travolgente.

Con l’IRAMA LIVE 2025 l’artista è tornato dal vivo con una nuova serie di concerti attesissimi, in cui darà voce ai brani più amati del suo repertorio e a momenti carichi di intensità.

Una scaletta pensata per esaltare la potenza emotiva della sua musica e per confermare, ancora una volta, la sua presenza scenica magnetica, capace di unire spettacolo e intimità, energia pura e contatto diretto con il pubblico. Da Mediterranea a Tu no, da Ovunque sarai a Arrogante, passando per brani intensi come Un giorno in più e Lentamente – presentata sul palco del Festival di Sanremo 2025 – ogni tappa del tour sarà l’occasione per vivere a pieno la forza del live di Irama, tra grandi hit e nuove emozioni da condividere.

“La cosa che amo di più del live è lo scambio che si crea con il pubblico: è qualcosa che non si può spiegare, bisogna viverlo – racconta Irama – sono sempre stato un po’ scettico quando si parla di ‘energie’, ma sul palco non puoi scappare da quella sensazione. C’è una connessione fortissima, un’empatia che si crea con chi hai davanti, e diventa qualcosa di davvero potente.”

Il tour sui palchi dei principali festival del Paese, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, segue il successo del doppio appuntamento sold out all’Unipol Forum di Milano dello scorso maggio, e mentre i fan si preparano a vivere queste tappe, cresce l’attesa per l’appuntamento più iconico: l’11 giugno 2026, Irama salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per quello che si prospetta un vero e proprio concerto-evento.

Prima del suo concerto, l’opening di Matthew.

LE INFO UTILI

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sono previsti vantaggi esclusivi per i possessori di pass Campania>Artecard in corso di validità (info su https://www.campaniartecard.it/tour-item/salernosounds-2025/).

Il Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, è aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22 e nei giorni di show dalla mattina ore 10.

All’Arena si può accedere esclusivamente dal lato Lungomare.

I varchi di accesso all’Arena saranno suddivisi per settore (PIT e POSTO UNICO).

Il varco di accesso PIT sarà sulla corsia di destra (più vicino al Botteghino), il varco di accesso al POSTO UNICO sarà sulla corsia di sinistra (più vicino al mare).

Per entrambi i settori l’apertura ingressi è prevista alle ore 17.

Start: ore 20:45. Show time: ore 21:30.

Si ricorda che per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27, e il supporto del Comune di Salerno. Cinque le serate in programma all’insegna dei migliori “suoni” del momento, spaziando nei generi tra scena urban e indie italiana, cantautorato ed evergreen: Capo Plaza (sabato 12 luglio), Irama (15 luglio), Brunori Sas (giovedì 17 luglio), Lazza (giovedì 24 luglio) e lo Special Event di Massimo Ranieri (sabato 26 luglio).

