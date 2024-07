Alberto Sordi, una nuova mostra fotografica al MagicLand di Valmontone a cura di Igor Righetti

Il parco divertimenti MagicLand di Valmontone celebra Alberto Sordi, uno dei più grandi attori del cinema italiano, con una nuova mostra fotografica intitolata “Alberto Sordi e i suoi amici artisti”. L’esposizione, curata dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino dell’attore, è allestita nel foyer del Gran Teatro Alberto Sordi e sarà visitabile da lunedì 15 luglio.

La mostra presenta 20 scatti emozionanti fuori dal set e nelle pause di lavorazione dei suoi film assieme ad alcuni suoi celebri amici tra i quali Vittorio De Sica, Monica Vitti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Brigitte Bardot, David Niven e tanti altri. Le immagini provengono dall’archivio di famiglia del curatore e da Reporters Associati & Archivi di Alessandro Canestrelli, figlio del fotografo di scena di tanti film dell’Alberto nazionale.

“Dopo il grande apprezzamento da parte del pubblico della mostra ‘Alberto Sordi segreto’ svoltasi nel 2023 – ha dichiarato Guido Zucchi, Ceo di MagicLand – quest’anno abbiamo allestito una nuova esposizione animata da una tematica diversa. Sarà un’occasione unica per scoprire i tanti amici artisti del grande attore”.

“Il 15 giugno scorso – spiega Igor Righetti – Alberto avrebbe compiuto 104 anni. Questa mostra assieme ai suoi amici artisti lo festeggia nel teatro a lui dedicato proprio nel periodo in cui nei cinema viene proiettato il primo docufilm sulla sua vita privata dal titolo ‘Alberto Sordi secret’, da me scritto e diretto”.

La scelta di allestire la mostra all’interno di MagicLand non è casuale. Alberto Sordi aveva un legame speciale con Valmontone in quanto suo padre Pietro era nato e vissuto qui. Lui stesso, da bambino e da ragazzo, frequentava il paese assieme alla sua famiglia. Il Gran Teatro del parco, che dal 2023 è intitolato proprio ad Alberto Sordi, offre ai visitatori un ulteriore omaggio a questo straordinario artista.

L’esposizione avrà l’ingresso libero per tutti i visitatori di MagicLand.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Alberto Sordi e i suoi amici artisti

A cura di: Igor Righetti

Durata: 3 mesi

Apertura: lunedì 15 luglio

Luogo: Foyer del Gran Teatro Alberto Sordi, MagicLand (Valmontone)

Ingresso: gratuito con il biglietto d’ingresso al parco

Calendario e orari di apertura del Parco: https://magicland.it/it/il-parco/orari

