Pinuccia, l’omaggio di Sarah Falanga a Pino Daniele, domenica 14 a Paestum

L’Accademia Magna Graecia & Teatrinedito AMG, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum

presentano “PINUCCIA – Un omaggio in prosa e musica a Pino Daniele”.

Lo spettacolo apre la XIV edizione della Rassegna Teatrale Estiva “…dal Mito a + ∞”, che si realizzerà nella Zona Archeologica di Paestum, tra Villa Salati ed il Parco Archeologico.

Questo, nello specifico andrà in scena domenica 14 luglio 2024, alle ore 21.30, in Villa Salati, con ingresso libero.

NOTE DI REGIA

L’ironica storia di Pinuccia, nata il 19 marzo “miezz’ o puort ‘e Napule” mentre la nonna faceva il contrabbando. Nasce il giorno di San Giuseppe e, perciò, viene chiamata Pinuccia, per “devozione”. Durante il parto, che avvenne in uno dei magazzini del porto, si sentiva di sottofondo la canzone “Napul è”, da poco pubblicata, mentre il padre veniva arrestato per un reato non commesso. Tutta la vita di Pinuccia sarà accompagnata e scandita, negli eventi salienti, dalle canzoni di Pino Daniele, del quale diventa fan appassionata. Lo spettacolo, tra prosa e musica, è una confessione divertente, dal sapore ironico e amaro, che trova il suo fulcro nel paradosso.

Lo spettacolo è scritto, diretto ed interpretato da Sarah Falanga, in scena con Christian Mirone, Giusy Paolillo, Marco Gallotti, Damiano Agresti ed i musicisti Raffaele Perfetto al pianoforte e Gino Pisani alla batteria.

Tutti gli altri appuntamenti della Rassegna (teatrali e musicali) saranno presto pubblicati sui canali social dell’Accademia Magna Graecia:

INFO in BREVE:

Domenica 14 luglio 2024, ore 21.30

Villa Salati – Zona Archeologica di Paestum

Durata: 1 h 45 min

Evento Gratuito – Ingresso Libero

Per ulteriori info: 333 7650338 (whatsapp)

