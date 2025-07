Al via Le Corti dell’Arte a Cava

Stelle del jazz mondiale come Enrico Pieranunzi e Roberto Gatto, l’illustre pianista Francesco Libetta, l’affermato Quartetto Adorno, la storia del tango raccontata in musica da “La Junta Escondida”, un invitante “Musimenù all’italiana”, l’allestimento della brillante operetta “La vedova allegra”, tutto questo, e non solo, per il 35° festival “Le Corti dell’Arte”, a Cava de’ Tirreni dal 4 al 29 agosto. Presentando un cartellone al vertice della qualità e che incontra gusti diversi, torna l’atteso festival che valorizza storici e suggestivi scenari metelliani, organizzato dall’Accademia musicale “Jacopo Napoli”, con la direzione artistica di Giuliano Cavaliere, la conduzione di Eufemia Filoselli, il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Cava de’ Tirreni.

Al pianoforte di Enrico Pieranunzi, grande protagonista della scena jazzistica internazionale, affiancato da artisti d’eccezione come Amedeo Ariano (batteria) e Luca Bulgarelli (contrabbasso), è affidato il concerto inaugurale, lunedì 4 agosto nel chiostro del complesso di Santa Maria del Rifugio (ore 20.30), dove i tre musicisti interpreteranno standard americani e brani originali dello stesso Pieranunzi. Le prevendite dei biglietti sono aperte a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it. Per i concerti del 4 e del 25 agosto, posto unico 15 euro, per tutti gli altri 10 euro. Biglietto ridotto per under 25: 7 euro. Previsto anche un carnet per gli otto appuntamenti del festival al costo di 70 euro.

Sarà la corte di palazzo San Giovanni ad accogliere, il 7 agosto, “Note di gusto – Musimenù all’italiana”, progetto musicale a tema culinario per voci “recitar-cantanti” (solisti dell’Accademia Adalo), ensemble strumentale e batteria da cucina (giovani musicisti del Conservatorio di Potenza); saranno intonate venti ricette della tradizione orale popolare, una per ciascuna regione, raccolte e trascritte dalla compositrice Roberta Vacca, e che testimoniano la ricchezza e la vastità del patrimonio culturale della nostra cucina.

Impostosi all’attenzione internazionale vincendo tre premi al Concorso “Paolo Borciani”, il Quartetto Adorno, tra i più apprezzati ensemble da camera italiani, proporrà un repertorio romantico eseguendo opere di Schubert e Dvorak il 10 agosto nella corte di palazzo San Giovanni. Nella stessa cornice metelliana, il duo pianistico formato da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, forte di quasi mille concerti applauditi in tutti i continenti, dalla Carnegie Hall di New York al Musikverein di Vienna alla Suntory Hall di Tokyo, suonerà il 12 agosto brani di Brahms, Schubert, Dvorak e Rossini.

Immancabile, il tango irrompe anche in questa edizione del festival con “La Junta Escondida”, una delle più prestigiose formazioni del panorama tanguero, che il 19 agosto ripercorrerà la storia di quest’arte nel chiostro di Santa Maria del Rifugio, dal “canyengue” al “tango nuevo” passando per la sua “epoca de oro”, nell’esecuzione, tra gli altri, di pezzi di Piazzolla, Plaza, Francini, Ajeta, Rodriguez.

Acclamato anche in passate stagioni delle Corti dell’Arte, torna Francesco Libetta, pianista osannato dalla critica mondiale e con registrazioni pluripremiate, atteso il 22 agosto nella corte di palazzo Salsano, dove dedicherà il suo recital a Weber, Schumann, Mahler e Chopin. Secondo evento jazz del cartellone, il 25 agosto nel giardino di palazzo San Giovanni, con una serata tributo alla musica di Tony Williams, tra i più venerati batteristi della storia del jazz, che vedrà protagonista uno straordinario quintetto formato da Roberto Gatto (batteria), Alfonso Santimone (pianoforte, tastiere ed elettronica), Marcello Allulli (sax tenore), Umberto Fiorentino (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso elettrico).

Si chiude il 29 con le spumeggianti atmosfere de “La vedova allegra” di Franz Lehár, operetta tra le più amate e rappresentate, che impegnerà, sul palcoscenico allestito nella corte di palazzo Genoino, gli artisti del laboratorio di canto tenuto a Cava dal noto maestro Enzo Di Matteo, nell’ambito dei corsi di perfezionamento musicale curati dall’Accademia Jacopo Napoli. Tanti altri giovani talenti, arrivati in città per affinare le proprie capacità artistiche con autorevoli docenti, suoneranno per la rassegna “Corsi in Corte” (ingresso libero), dal 23 al 28 agosto nella cappella del complesso di Santa Maria del Rifugio. I programmi di questa sezione musicale saranno annunciati sulla pagina facebook dell’Accademia Jacopo Napoli.

Inizio concerti del festival: ore 20.30.

Info: www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli

