Al via la seconda edizione di TedXUnisalerno

Dopo il grande successo della prima edizione, torna all’Università degli Studi di Salerno “TEDxUniSalerno”, l’evento indipendente organizzato, sotto licenza TED, dalla comunità studentesca dell’Ateneo, allo scopo di creare un momento di incontro e riflessione intorno a storie e tematiche di interesse culturale e sociale.

L’evento avrà luogo martedì 18 febbraio 2025 a partire dalle ore 9.30 presso il Teatro di Ateneo “F. Alison” e si propone di offrire un’esperienza unica, ispirando il pubblico attraverso sette talk tenuti da esperti, professionisti, ricercatori e innovatori i quali condivideranno con la platea percorsi di resilienza, esperienze di vita, narrazioni di coraggio.

Tema scelto per la seconda edizione è “Historiae”, con l’obiettivo di stimolare l’esplorazione non solo di ciò che facciamo, ma anche di ciò che siamo, scavando nelle radici delle nostre identità e storie collettive, al fine di plasmare le decisioni del presente e alimentare le visioni del futuro.

Nel dettaglio, sul palco del Teatro di Ateneo saliranno Paola Sivoccia, meglio conosciuta sui canali social come @Imartuccia, Mattia Barbarossa, Founder e CEO di Sidereus Space Dynamics, Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin, Jessica Tartaglia, tessitrice e piccola imprenditrice irpina, Fatima Sarnicola, attivista e fondatrice di “AdoptLife”, il primo magazine italiano dedicato all’affido e all’adozione, Vito Petrone, studente Unisa, e Tony Tammaro, cantautore satirico noto per le sue canzoni parodistiche in dialetto napoletano.

COS’È TED?

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit che si occupa di scoprire e diffondere qualsiasi idea possa avere un impatto positivo sulla vita delle persone. L’obiettivo divulgativo è perseguito non solo grazie all’organizzazione di conferenze che prevedono l’intervento di relatori brillanti, provenienti da ambiti culturali diversi, ma anche attraverso la produzione di podcast e piccole video-lezioni. Le conferenze, che prevedono una serie di discorsi al di sotto dei 18 minuti l’uno, rappresentano un’incredibile opportunità: la contaminazione interdisciplinare. La presenza di figure autorevoli in campi diversi permette infatti lo scambio, così che i discorsi proposti dal format non siano solo un momento informativo, ma generativo. Già rete internazionale, grazie alla traduzione in più di cento lingue diverse di tutti i progetti tenuti dall’organizzazione, attraverso il programma TEDx i valori della condivisione, conoscenza e curiosità riescono a raggiungere ovunque anche piccole comunità locali. Gli eventi TEDx rispettano infatti le linee guida indicate dalla no-profit, con cui condividono l’obiettivo, ma a dar loro vita sono realtà autonome ed indipendenti: è questo il caso di TEDxUniSalerno.