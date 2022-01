Al via all’Istituto S.Caterina – Amendola lo screening Covid per studenti e personale scolastico in partnership con i Centri Verrengia.

Prende il via presso l’Istituto S. Caterina – Amendola lo screening Covid rivolto a studenti e personale scolastico, grazie alla partnership siglata con i Centri Verrengia, brand di riferimento nella città di Salerno con quattro aree diagnostiche – Radiologia, Analisi Cliniche, Medicina Nucleare, Fisioterapia.

La campagna, finalizzata a monitorare periodicamente la circolazione del virus per svolgere più serenamente le attività scolastiche, sarà presentata dalla dirigente scolastica Anna Rita Carrafiello in un punto stampa, previsto domani venerdì 14 gennaio alle 9,30 presso la sede di via Lazzarelli.

Oltre allo screening Covid, nell’ambito della partnership con i Centri Verrengia, sono previsti in presenza o a distanza incontri sulla corretta informazione in ambito sanitario e la promozione di stili di vita all’insegna della salute e del benessere.

L’incontro con i giornalisti si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid.