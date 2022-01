5 ottimi motivi per scegliere le porte interne in laminato

Il laminato è una tipologia di rivestimento che può essere applicata a vari materiali quali truciolato, tamburato e Mdf ed è costituito da diversi strati di carta pressati fra loro e impregnati di speciali resine melamminiche o fenoliche. Grazie alle evoluzioni tecnologiche, questo materiale ha raggiunto negli ultimi anni standard qualitativi molto elevati, che lo hanno reso tra i più utilizzati per la realizzazione di porte interne, pavimenti e mobili.

Ecco allora i nostri 5 ottimi motivi per scegliere porte interne in laminato per la tua casa!

Nel laminato, i diversi strati sono tenuti insieme grazie a speciali collanti, che possono differire nella qualità. Questo determina anche il livello qualitativo del rivestimento. I collanti poliuretanici, ad esempio, risultano molto resistenti all’acqua, al calore e all’umidità.

Esistono principalmente tre tipologie di laminato:

Hpl (High Pressure Laminate) : è il tipo di laminato dalla qualità più elevata e pregiata, sottoposto a pressione molto elevata che lo rende estremamente resistente e duraturo;

: è il tipo di laminato dalla qualità più elevata e pregiata, sottoposto a pressione molto elevata che lo rende estremamente resistente e duraturo; Cpl (Continuous Pressure Laminate) : sottoposto ad una pressione continua ma più debole, questo laminato è meno resistente rispetto all’Hpl;

: sottoposto ad una pressione continua ma più debole, questo laminato è meno resistente rispetto all’Hpl; Chpl (Continuous High Pressure Laminate): sottoposto a pressione continua ed elevata, è molto resistente e performante.

Il mercato delle porte in laminato ha conosciuto in anni recenti una grande espansione grazie alla capacità di questo materiale di combinare estetica ed accessibilità, riuscendo ad emulare perfettamente l’aspetto del legno ma risultando molto più economico.

Ma procediamo con ordine e vediamo insieme tutti i vantaggi dello scegliere una porta in laminato.

Resistenza a urti, graffi e infiltrazioni

Grazie allo strato protettivo di cui sono rivestite, le porte in laminato risultano estremamente resistenti agli urti e ai graffi, nonché alle infiltrazioni di qualsiasi liquido.

Resistenza all’azione della luce

Se di buona qualità, il rivestimento delle porte in laminato è resistente all’azione della luce solare e ai raggi UV, dunque non scolorisce con il passare del tempo e mantiene sempre una certa omogeneità estetica.

Facilità di pulizia

Essendo il laminato un materiale particolarmente impermeabile, che non assorbe eventuali liquidi, è molto difficile da macchiare. Di conseguenza, risulta più facile da pulire rispetto ad un prodotto completamente naturale. Lo sporco scivola e non si infiltra nelle fibre sottostanti.

Per la pulizia della vostra porta in laminato basterà utilizzare un panno morbido e un detergente per vetri non aggressivo. Ricordatevi, poi, di asciugare bene per evitare di lasciare aloni.

Accessibilità economica

Sebbene in grado di imitare praticamente qualunque materiale, soprattutto il legno, il laminato è estremamente accessibile e presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo (se di buona fattura). Si consiglia sempre di controllare i materiali e le sostante utilizzate nella realizzazione della porta prima di scegliere, onde evitare di acquistare un prodotto scadente e nocivo per la salute.

Ecosostenibilità

Sempre se di qualità certificata, il laminato è anche un materiale ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente. Si tratta, infatti, di un prodotto il cui interno è costituito di fibra legnosa e l’esterno di un particolare rivestimento in fogli di carta. Tali strati devono essere imbevuti con resine ecocompatibili e anche le decorazioni devono essere realizzate con inchiostri e pigmenti non nocivi per la salute.

