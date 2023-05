Al via a Salerno “Panthakù.com”: il progetto di Ai.Bi. per l’attivazione civica e la co-progettazione territoriale intergenerazionale.

Martedì 9 maggio 2023, alle ore 10, nella sala dell’Informagiovani Salerno in Via Bottiglieri, sarà presentato il programma del progetto biennale di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini “Panthakù.com”, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

All’incontro con la stampa saranno presenti l’Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Paola De Roberto; il Presidente della Fondazione Carisal – Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Domenico Credendino; la Project Manager di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, Antonella Spadafora; la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Calcedonia di Salerno, Annamaria Martulano.

Inoltre, sarà presente una delegazione di studenti della scuola Calcedonia, presidio educativo del territorio di riferimento interessato dal progetto, e i partner di progetto.

LA RETE. Sono partner di progetto: Comune di Salerno, IC Calcedonia, Fondazione Carisal, A.O.S Associazione Operatori della Solidarietà; Rari Nantes Nuoto Salerno; Gruppo Logos; CSI Salerno; Fondazione Copernico; Mano nella Mano; PR.I.S.M.A. cooperativa sociale; Vela Centro Servizi Sociali.