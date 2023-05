Il “Genoino” di Cava approda al “SOU4YOU-The State of the Union”.

Performance artistiche, animazione, giochi, per esplorare Erasmus+ da tante diverse angolazioni, insieme a scuole, studenti universitari, docenti, giovani, stakeholders e cittadini interessati.

Il liceo scientifico “Andrea Genoino”– guidato dalla dirigente Stefania Lombardi–partecipa fino al prossimo 9 maggio a “SOU4YOU-The State of the Union”, sulla scia delFestival d’Europa a Piazza della Repubblica a Firenze. Referente del progetto è la docente Emilia Giordano, che accompagna le due studentesse Benedetta Iengo e Nadia D’Amico.

“C’è stata data una grande opportunità di crescita, di confronto e di condivisione di valori europei in un clima di festa ed entusiasmo, come solo Erasmus sa garantire. Grazie Europa!”, hanno sottolineato

La referente Erasmus Emilia Giordanoe le studentesse Iengo e D’Amico.

L’iniziativa- promossa dalla città metropolitana, il Comune di Firenze, l’Istituto Universitario Europeo, Erasmus+INDIRE, Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo –nasce con l’obiettivo di dare spazio ai sogni e alle visioni dei giovani e ha visto quest’anno la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia.

Ricco il calendario di iniziative: sei giornate dedicate a workshop, manifestazioni artistiche e laboratori creativi che promuovono lo sviluppo delle competenze, sulla scia di quanto annunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2023 e in linea con gli obiettivi di “SOU4YOU-The State of the Union” per i giovani cittadini europei. In programma