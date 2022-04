Al Teatro Charlot di Pellezzano i Villaperbene raddoppiano, spettacolo anche sabato 9.

Massimiliano Gallo ha inaugurato a novembre, poi è toccato a Gino Rivieccio e quando tutto sembrava andare per il verso giusto, il Covid-19 ha imposto lo slittamento delle date successive. Ma da gennaio 2022 il carrozzone del Teatro Charlot non si è più fermato, dispensando un calendario di appuntamenti già annunciati e nuovi, ma soprattutto accogliendo, in quel di Pellezzano, una platea gremita e desiderosa di tornare ad applaudire in platea. Dopo Caiazzo, Esposito, Schettino il sipario è pronto a chiudersi su un ultimo, doppio, scoppiettante, esilarante appuntamento.

Venerdì 8 e a grande richiesta sabato 9, i Villa PerBene saranno i protagonisti di “Comedy Stories”. Venerdì è sold out: ancora disponibili gli ultimi tagliandi per sabato. Allo Charlot uno spettacolo nuovo, inedito per il collettivo comico salernitano composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti che, prendendo spunto dal tam tam delle condivisioni social, le manie legate allo smartphone e tutto il mondo che si nasconde dietro quello schermo, è pronto a regalare un viaggio vero nel quotidiano di tutti.

Per la prima volta il trio abbatte la quarta parete, il muro immaginario posto di fronte al palcoscenico, attraverso il quale lo spettatore osserva l’azione rappresentata e porta a teatro quello che normalmente con loro accade sul web: un ledwall verticale replicherà le funzioni del telefono cellulare, Instagram farà da gancio (da cui Comedy Stories) e l’interazione tra Chicco, Francesco e Andrea farà da mash up tra virtuale e reale mostrando alla platea quello che succede davanti e soprattutto dietro le quinte.

Nel mezzo un excursus tra i loro personaggi più celebri, tra i quali trovano spazio anche nuovi volti, preannunciando come, queste tre personalità e le loro rispettive diverse peculiarità comiche, riescano a dar vita a un mix esplosivo di simpatia e pura spensieratezza sempre diverso. Monologhi gag, sketch, nulla è lasciato al caso.

Con i Villa PerBene si conclude la prima stagione teatrale dello Charlot, un’edizione difficile, scandita da sacrifici, attese, rimodulazioni del cartellone e qualche sorpresa, il tutto ripagato dall’affetto di un pubblico nuovo, quello della Valle dell’Irno e non solo, che ha risposto con entusiasmo a ogni proposta. «Siamo stati i pionieri della ripartenza e il pubblico ci ha premiati: considerati i tempi, la pandemia e l’essere un teatro nuovo abbiamo riscontrato un’ottima affluenza. Chiudiamo questa prima stagione invernale con un buon pacchetto di abbonati. Tutto questo ci spinge a lavorare già per una lunga programmazione estiva e una seconda stagione invernale» dicono Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del Cinema Teatro Charlot.

Il Cinema Teatro Charlot, nuovo luogo dell’intrattenimento della Valle dell’Irno inaugurato a luglio scorso, alterna con successo le attività del teatro con il cinema, l’accademia (in accordo con la University of West London) e la scuola di danza (affidata alle professioniste Stefania Fuschini e Enza D’Auria).

INFO UTILI Lo spettacolo avrà inizio in entrambi i giorni alle ore 21; 20 euro il costo del biglietto (ridotto 15). Telefono: 089 2593359; 350 9109146.