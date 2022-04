Importante collaborazione sportiva fra l’Oratorio Santa Croce e la Jomi Pdo Salerno.

Amplia i suoi orizzonti e individua nuovi scenari operativi la Jomi Pdo Salerno, la blasonata società di pallamano femminile, che rappresenta un’eccellenza sportiva in Campania.

Importante collaborazione tra la società Campione d’Italia in carica e l’Oratorio Santa Croce di Salerno.

Fra le azioni messe in campo, quella più significativa, e per questo qualificante l’attività dello staff dirigenziale, è la costante valorizzazione del settore giovanile, con il chiaro obiettivo di potenziare questa risorsa, in un’ottica di continuità futura della stessa società.

Già avviato un percorso di conoscenza della pallamano da parte di un gruppo di giovani allievi con gli istruttori della PDO Salerno presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II.

I corsi, totalmente gratuiti, sono riservati alle fasce d’età 8 – 10 anni ed 11 – 13 anni.

Le adesioni saranno raccolte nei giorni di martedì e mercoledì (dalle ore 17 alle ore 19) presso la Chiesa di Santa Croce e San Felice sita in via Abella Salernitana 41 – Salerno.