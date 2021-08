Aeroporto e Parcheggio Capodichino: quali sono le offerte migliori

L’Aeroporto di Napoli Capodichino è uno dei più frequentati d’Italia, secondo solo all’Aeroporto di Catania. La grande affluenza, che ogni giorno riempie le sale d’attesa del massiccio aeroporto, rende necessaria una preparazione impeccabile.

Se avete deciso di partire da Napoli e volete informazioni riguardo il Parcheggio Capodichino migliore, allora dovete rivolgervi a Parkos.

Parliamo di un sito di prenotazione online, associato alla maggior parte dei parcheggi vicini agli aeroporti di tutta Italia. Parkos permette di confrontare le offerte di decine di parcheggi diversi e decidere tranquillamente quale utilizzare per la propria permanenza.

Attualmente, sono oltre 500 mila le persone che hanno testato il servizio di prenotazione di Parkos e lo hanno commentato positivamente. Sul sito ufficiale è possibile leggere le recensioni degli utenti, che lo consigliano caldamente.

Pensandoci bene, avere a disposizione un servizio chi si occupa personalmente del confronto prezzi e non doverlo fare da soli è un grandissimo vantaggio, quasi un sollievo considerata la grande quantità di proposte.

Come funziona Parkos

L’interfaccia del sito è fatta per essere più chiara possibile, di rapida comprensione per tutti i nuovi utenti. Se partite da Napoli e volete lasciare l’auto lì vi basterà digitare nella sezione ricerca la dicitura “Parcheggio Capodichino”. Automaticamente, il sito vi fornirà le offerte disponibili e vi riferirà i nomi dei singoli parcheggi.

Prima di entrare a far parte della grande famiglia di Parkos, tutti i parcheggi vengono controllati ed analizzati affinché rispettino alti standard di confronto.

L’obbiettivo alla base di Parkos è quello di consigliare esclusivamente servizi di qualità, che siano vantaggiosi economicamente ma anche sicuri e funzionali.

Potete farvi un’idea della qualità del parcheggio leggendo le recensioni che gli utenti precedenti hanno lasciato. L’utilizzo dei commenti è molti utile per scoprire qualcosa in più e capire se ci si può effettivamente fidare. Non scegliete subito il parcheggio più economico di tutti, ma fermatevi un attimo a ragionare sulle sue prestazioni precedenti e sui possibili servizi aggiuntivi.

Servizi Aggiuntivi

Attraverso l’espressione servizi aggiuntivi ci si riferisce a tutti i servizi del parcheggio esterni al semplice posto auto.

In particolare, la maggior parte dei parcheggi di Parkos offre ai propri clienti il servizio navetta gratuito e, qualche volta, anche il servizio di car valet.

La navetta, che è il servizio aggiuntivo più comune di tutti, vi trasporta direttamente dall’ingresso del parcheggio fino alle porte d’accesso dell’aeroporto. E’ estremamente utile per risparmiare tempo ed assicurarsi di non perdere il volo, recuperando la distanza in pochi minuti.

Il servizio di car valet invece, vi permette di richiedere il supporto di un membro dello staff, che si occuperà della vostra auto e la parcheggerà per voi. In questo modo, non sarà necessario attendere per raggiungere l’aeroporto ma potrete farlo subito.

Tutti i servizi aggiuntivi sono specificati nella pagina dedicata al parcheggio e possono essere prenotati in anticipo – sempre attraverso Parkos – oppure richiesti al momento dell’arrivo all’Aeroporto di Capodichino.