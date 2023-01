Aci Salerno e Sara. Corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore.

Lunedì 9 gennaio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze dell’Automobile Club Salerno in Via Vicinanza, 11 (al primo piano) si terrà un Corso gratuito per l’utilizzo del Defibrillatore, aperto a chiunque sia interessato.

Il corso per l’uso del DAE segue l’iniziativa del 16 dicembre scorso che ha visto l’installazione di un Defibrillatore davanti al palazzo della sede Aci – Sara, al Corso Garibaldi n. 98 di Salerno, nell’ambito del progetto “Salerno cardioprotetta” promosso dalla Onlus “A Casa di Andrea“, presieduta da Dino Cerbarano e con il contributo di Unpli rappresentata da Vincenzo Cerrato, Automobile Club Salerno e Agenzia Sara Assicurazioni di Enrico Giudice.

I corso sarà tenuto dal Dott. Adolfo Stellato.

Il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, ha sottolineato: «Il defibrillatore è uno strumento salvavita importante da trovare vicino in caso di emergenza, ma è anche utile sapere come utilizzarlo. Ecco perché l’Automobile Club Salerno ha messo a disposizione il suo salone per ospitare un corso di formazione e, se ce ne sarà bisogno, lo farà altre volte, nella speranza che siano sempre di più i partecipanti».

Il Direttore dell’ACI Salerno, Giovanni Caturano, ha ribadito la gratuità del corso e l’apertura a chiunque voglia partecipare e prendere parte all’incontro di domani «per non perdere l’occasione di acquisire quella manualità necessaria all’utilizzo del Defibrillatore che può essere utilissima nel caso in cui debba servire, pur se lo strumento è in grado di funzionare in modalità quasi automatica; il miglior modo per cominciare in maniera etica e sociale questo nuovo anno da parte dell’Aci Salerno».

Il defibrillatore è posto in un punto strategico di Corso Garibaldi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, dal porto turistico e da una zona di arrivo di pullman e aree di parcheggio, oltre ad essere a ridosso della zona dello shopping, quindi invitiamo in particolare i residenti, i commercianti, chi lavora in zona, e chiunque lo voglia, a prendere parte al Corso del 9 gennaio 2023.