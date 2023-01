Esonda Solofrana a Nocera, allagato Stadio San Francesco, acqua lambisce le case.

Giornata di passione per gli abitanti di Nocera Inferiore.

Poche gocce di pioggia sono bastate per fare ingrossare il torrente Solofrana, uno degli affluenti del fiume Sarno.

In zona Starza a Nocera Inferiore, alle spalle della caserma Libroia e del tribunale, le acque hanno lambito le case.

A causa delle forti piogge, infatti, l’argine del fiume è crollato nei pressi di una curva che si trova tra lo stadio, la caserma Libroia e la ferrovia, dove insistono anche alcune abitazioni. In pochi minuti l’acqua ha invaso via Erbstein, alle spalle del settore distinti e del settore ospiti arrivando a sfiorare il metro di altezza. Dall’ingresso carrabile dell’impianto, la fiumana è piombata all’interno del “San Francesco” allagandolo completamente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno dovuto fare i conti con diverse difficoltà, tra cui il guasto ad un loro mezzo rimasto in panne nell’acqua. In queste ore la situazione è migliorata in via Erbstein, ma non all’interno dello stadio e nei terreni alle spalle del settore ospiti. Il Genio Civile ha incaricato una ditta che sta provvedendo a posizionare blocchi di cemento per rinforzare temporaneamente l’argine crollato per diversi metri.