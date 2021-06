A Salerno l’Assemblea  Costituente   dell’International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR).

Si è tenuta a Salerno, presso la sede della “Fondazione Menna” di Via Lungomare Tieste, l’Assemblea Costituente dell’International Fellowship of Scouting Rotarians – Italia (IFSR), l’organizzazione rotariana costituita a livello internazionale per sviluppare una forte associazione tra i rotariani che sono o sono stati membri attivi o sostenitori del “Movimento Scout” e gli stessi scout. “Il Rotary e lo scoutismo si ispirano agli stessi valori: quelli di Robert Baden-Powell e di Paul Harris, servire per migliorare la società nella quale si agisce, orientare il proprio comportamento allo scopo di fare del bene nel mondo”, ha spiegato il Past Governor Luciano Lucania ex scout “Ritornare a vivere quelle emozioni è una cosa straordinaria”. All’assemblea, presieduta dal dottor Carlo Amoretti del Rotary Club Imperia, durante la quale è stata formalmente costituita la Sezione Italiana della “International Fellowship of Scouting Rotarians”, hanno partecipato, in collegamento su piattaforma Zoom, i più importanti rappresentati internazionali dell’IFSR: dalla California si è collegato il PP PDG Brian Thiessen, International Commissioner IFSR e dalla Repubblica Ceca il PDG Michalek Zdenek, Presidente Regione Europa IFS. Collegato anche il Presidente Nazionale AGESCI Vincenzo Piccolo, rappresentante del Movimento Scout Italiano che ha augurato una “buona partenza” all’iniziativa: ” Siamo pronti a iniziare una futura collaborazione tra il Rotary e la nostra associazione che in Italia è composta da più di 200mila scout . Educhiamo bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni a seguire i sani valori e a diventare buoni cittadini. Chi è scout lo è per sempre”.

Durante l’incontro, moderato dal giornalista rotariano Pino Blasi, sono stati nominati per acclamazione i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale: Presidente: Gerardo Dino Bruno, Presidente Onorario: DG Massimo Franco, che è stato Capo Scout, Vice Presidente: PDG Alfredo Focà, Segretario Esecutivo: Michelangelo Riemma, Tesoriere Esecutivo: Nicola Ciancio, che ha anche redatto lo Statuto dell’associazione. Il Commissario Generale è in attesa di nomina F.I.S. Nominati anche i Delegati Distrettuali: Distretto 2032, Anna Maria Rebuttato; Distretto 2080 Francesco Rosiello; Distretto 2100 Fabrizio Moscati¸ Distretto 2102 Valerio Berti. Il Presidente Dino Bruno, che è anche il Presidente del “Rotary Club Salerno Est” ed è scout dal 1977, ha presentato tutti i Soci Fondatori della Fellowship “che è proiettata a fare Service sul territorio”: Valerio Berti , Alessandra Focà, Alfredo Focà (PDG) e Giampaolo Latella del Rotary Club Reggio Calabria; Gerardo Bruno, Nicola Ciancio Antonello Costabile, Pietro Lalia, Giovanni Maio , Vito Moles e Augusto Sada del Rotary Club Salerno Est; Giuseppe Blasi, Umberto Maria Cioffi, Pasquale Petronella, Antonio Vetrano , Anna Di Palo, Fabrizio Moscati e Gaetano Pastore del Rotary Club Salerno a.f. 1949; Anna Maria Rebuttato del Rotary Club Albenga; Carlo Amoretti del Rotary Club Imperia; Giuseppe Ascione e Claudio Polese del Rotary Club Torre del Greco-Comuni Vesuviani; Francesco Rosiello del Rotaract Club Tirrenio Monte Mario; Nino Calarco e Luciano Lucania (PDG) del Rotary Club Reggio Calabria Sud-Parallelo 38; Luciano Alfieri (DGN) del Rotary Club Guastalla; Raffaele Fiume, Massimo Franco (DG) e Luigi Maria Rocca del Rotary Club Napoli; Mario Baraldi (PDG) del Rotary Club Modena; Mario Basile e Michelangelo Riemma del Rotary Club Nola Pomigliano d’Arco; Renato Colucci del Rotary Club Napoli Sud Ovest .

Aniello Palumbo