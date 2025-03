A Maiori per una settimana la «Meraviglia» del Gran Carnevale

La «Meraviglia» del Gran Carnevale Maiorese torna a contaminare adulti e bambini in quella che sarà la settimana clou della festa dedicata alle maschere. Dopo il grande successo registrato con la prima sfilata dei carri allegorici andata in scena domenica scorsa, le opere di cartapesta realizzata dai maestri di Maiori per questa 51esima edizione sono pronte a sfilare in altre tre occasioni: domenica 2, martedì 4 e domenica 9 marzo quando è previsto il gran finale di uno degli eventi di punta in Costiera Amalfitana.

«Domenica scorsa al Gran Carnevale Maiorese abbiamo preso coscienza della Meraviglia – dice il direttore artistico Alfonso Pastore – Lo abbiamo fatto attraverso gli occhi strabiliati dei bambini che hanno affollato felici il Family Village la mattina, ma anche attraverso la straordinaria performance d’arte messa in atto dai maestri carristi con le loro coloratissime opere d’arte e dei favolosi gruppi di ballo che prima in strada ed infine sul palco dell’anfiteatro del porto turistico hanno offerto uno spettacolo meraviglioso. La meraviglia era negli occhi di tutti: dai protagonisti dell’evento agli adulti e i bambini che gremivano il lungomare. Un pubblico numerosissimo che ci ha raggiunto da ogni dove. Siamo pronti per le prossime date sicuri di poter offrire sempre di più».

L’evento animerà la cittadina della Costiera Amalfitana per i prossimi otto giorni e prevede altre tre sfilate dei carri allegorici che attraverseranno come sempre il lungomare di Maiori. Solo in due occasioni (nelle domeniche del 2 e 9 marzo) i carri allegorici stazioneranno in Via Nuova Chiunzi già dalle 11.30 quando è previsto un inizio anticipato della festa che si concluderà la sera del 9 marzo con la premiazione di questa 51esima edizione.

Cinque in tutto le opere realizzate dai maestri cartapestai di Maiori sul filo conduttore della Meraviglia. Si va dal Super Mario Wonder dell’associazione RIO (un omaggio al mitico personaggio immaginario), alle musiche che hanno segnato momenti memorabili di ciascuno (Le frequenze della vita de “I Monelli”). Passando poi per l’incanto e la meraviglia del mondo vissuto attraverso lo sguardo di un bambino del carro “Sogna Ragazzo Sogna” de “I Nuovi Pazzi», il “Piccolo Principe” dell’associazione A.D.S. e lo spettacolo della magia proposto da “Gli Invisibili” col carro Abracadabra.

Ai cinque carri allegorici «Made in Maiori», si unirà anche per le prossime sfilate un’opera realizzata dai ragazzi della vicina Tramonti e che parteciperà per tutti e tre i giorni in cui è prevista la festa del Gran Carnevale Maiorese riconosciuto tra i Carnevali Storici d’Italia e meritevole anche quest’anno del sostegno economico elargito dal Ministero della Cultura. A fare da cornice un programma di tutto rispetto allestito per l’occasione dal direttore artistico Alfonso Pastore su input dell’amministrazione comunale di Maiori, guidata dal sindaco Antonio Capone.

«Il tema della Meraviglia scelto per questa edizione ci ha stimolato a migliorare questo nostro grande evento – dice il Sindaco, Antonio Capone – Vogliamo stupire più di come abbiamo fatto negli anni addietro tutti coloro che verranno e ci onoreranno della loro presenza. Un primo assaggio della forza attrattiva del nostro Gran Carnevale l’abbiamo registrato domenica scorsa quando a Maiori sono giunte migliaia di persone per partecipare all’apertura della nostra festa che coinvolge tutta la città: dai più piccoli ai più grandi. Non solo, perché è l’intero tessuto cittadino e produttivo che si sente coinvolto. La manifestazione è cresciuta tantissimo e viene riconosciuta a livello nazionale tra i carnevali storici. L’abbiamo portata a livelli altissimi e le presenze che si registrano ogni anno sono testimonianza di un successo che ci viene riconosciuto anche dagli altri carnevali con i quali abbiamo allacciato proficue forme di collaborazione. E poi ci sono loro, i veri protagonisti: i maestri cartapestai e i gruppi di ballo che comprendono adulti e bambini di pochi anni. Siamo alla terza generazione di maestri della cartapesta e accanto a loro si stanno formando le nuove leve. Sono tutti giovani e adolescenti che frequentano costantemente i capannoni dove stanno imparando l’arte della cartapesta. Questo ci fa ben sperare rispetto a quello che sarà poi il futuro del nostro Gran Carnevale perché si sta allevando una nuova generazione di artisti e di maestri della cartapesta. E’ questo il segno tangibile di come il Carnevale a Maiori sappia coinvolgere tutta la città».

Per la 51ª edizione del Carnevale approderà a Maiori anche Rosalia Porcaro che, sabato 8 marzo (ore 21) presso il Teatro del Carnevale allestito all’Hotel Pietra di Luna porterà in scena lo spettacolo «Semp’Ess». L’attrice, tra le protagoniste della fortunata fiction della Rai, “Mina Settembre”, guadagnerà il palcoscenico proprio nel giorno della “Festa della Donna», una data perfetta per dar vita alla sua comicità tutta al femminile. Il sabato precedente Maiori ospiterà un altro imperdibile appuntamento: «Nostalgia ‘90» (1 marzo ore 21.30) uno Show/Party con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets ed effetti speciali in programma all’anfiteatro del porto turistico con i carri allegorici a fare da scenografia. Per partecipare agli eventi, tutti completamente gratuiti, occorrerà prenotarsi sulla piattaforma www.eventbrite.it

In mezzo una serie di iniziative culturali e per bambini. A cominciare dalla mostra diffusa lungo tutte le aiuole del lungomare Amendola che dal 16 febbraio scorso dà risalto e nuova vita ai ricordi della collettività legati al Carnevale. E poi il Family Village allestito in via Nuova Chiunzi con l’intento di ridare dignità ai giochi di strada e il Maiori Carnival Cup, torneo di calcio giovanile organizzato dalla F.C. Costa d’Amalfi e in programma presso il campo sportivo San Martino il 3 e 4 marzo. Completano il programma altri tre eventi: “Le Mascherine” (3 marzo ore 16 con ingresso gratuito) presso il Teatro del Carnevale dell’Hotel Pietra di Luna a cura dell’associazione Dancing in the Moonlight; “Se lo sai Rispondi” (Palazzo Mezzacapo sabato 8 marzo ore 17.30) a cura dell’associazione Papersera; i Balli Latino Americani – Havana Dance (8 marzo ore 16.30 presso il Porto di Maiori)

Anche quest’anno le sfilate dei carri allegorici sul Lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana saranno accompagnate da suggestivi spettacoli pirotecnici. L’orario prestabilito sarà quello delle 18, quando al passaggio delle opere in cartapesta lo specchio di mare che bagna Maiori si illuminerà con le policromie prodotte dai giochi di polvere pirica.

Nei giorni del Gran Carnevale finirà in vetrina la coppa assegnata nell’ultima edizione al gruppo vincitore del 50ª Gran Carnevale: un trofeo bellissimo donato agli inizi del anni 80 dall’azienda autonoma soggiorno e turismo al comitato organizzativo con l’intento di farlo girare ogni anno tra i vincitori. Una tradizione ripresa dallo scorso anno quando il trofeo, sottoposto ad un lungo restauro, è stato dedicato alla memoria Roberto Di Martino e consegnato per la prima volta nelle mani dei vincitori della 49ª edizione.

*********

1 Marzo

Ore 21:30

Porto Turistico – Evento Gratuito

Nostalgia 90 – Lo Show Anni 90 più forte d’Italia

2 Marzo

Ore 11:30

Da Via Nuova Chiunzi

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 15:30

Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00

Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata

3 Marzo

Ore 15:00

Campo Sportivo San Martino

Maiori Carnival Cup

Torneo Di Calcio – F.C. Costa D’Amalfi

Ore 16:00

Teatro del Carnevale Hotel Pietra Di Luna

Le Mascherine

Ingresso Gratuito – A cura dell’Associazione Dancing In The Moonlight

4 Marzo

Ore 10:00

Campo Sportivo San Martino

Maiori Carnival Cup

Torneo Di Calcio – F.C. Costa D’Amalfi

Ore 15:30

Da Lungomare Capone al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata

8 Marzo

Ore 16:30

Porto Di Maiori

Balli Latino Americani – Havana Dance

Ore 17:30

Palazzo Mezzacapo

Se Lo Sai Rispondi a cura Dell’Associazione Papersera

Ore 21:00

Teatro Del Carnevale – Hotel Pietra Di Luna Rosalia Porcaro In “Semp’Ess”

Ingresso Gratuito con prenotazione su Eventbrite.It

9 Marzo

Ore 11:30

Da Via Nuova Chiunzi

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 15:30

Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00

Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata & Premiazioni