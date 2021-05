A Grigliate Urbane si fa la bistecca perfetta.

La bistecca perfetta per l’ottavo appuntamento di “Grigliate Urbane”.

Il format ideato dai griller amatoriali, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone in onda lunedì 3 maggio alle ore 21 sul canale youtube Sud Urban Grill. In un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali chiamato barbecue urbano, si sperimenta la preparazione e cottura della fiorentina in reverse searing.

Ad accompagnare questo incredibile sapore: “Veneque”, la salsa Bbq senza conservanti da Padova, il produttore di spezie brianzolo, “Mannius”, le salse gourmet di Nova Levante, e “Tenuta Setten”, tradizione e modernità di vini provenienti da Basalghelle di Mansuè. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno Alfonso Maria Tartarone, Massimo e Michela, soci dell’Associazione Italiana Cuochi Amatoriali e Professionisti (AICAP) e la voce narrante Nadia D’Amico. Il format “Grigliate urbane” sarà disponibile anche su www.grigliateurbane.it ed i canali social instagram e facebook, legati a i Sud Urban Grill ed Alfonso Maria Tartarone, sempre alle ore 21 ed a partire dal giorno successivo alla messa in onda.