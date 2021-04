Volontari senza paura.

di Anna De Rosa

Ognuno di noi è il risultato delle vicende vissute, la nostra capacità di sorridere, di credere, di amare, di sperare, di stare con gli altri è la conseguenza di ciò che abbiamo provato e vissuto nella nostra vita.

Non è certo facile raccontare le storie della nostra vita, non è per niente facile raccontarsi, perché significa spogliarsi e osservarsi e al contempo farsi osservare senza alcun filtro o protezione, è mettere sé stessi in discussione e anche sentir venire meno la modestia che si è scelta come etica, come valore.

Raccontarsi, quindi, implica mettersi ogni volta in una situazione nuova sebbene in quel racconto c’è la vita vera che ci appartiene, che seppur accantonata rimane comunque presente come una cicatrice o un tatuaggio e ci costringe, rivisitandola, a riviverla e a dare anche letture diverse.

Ormai da mesi ci troviamo ad affrontare una pandemia che ci riempie di paure, che ci fa vivere le difficoltà dell’isolamento, dei divieti, delle privazioni dello stare insieme, e cosa c’è di più bello dello stare insieme, del condividere tempo, arte e emozioni?

Una pandemia che riempie i discorsi di tutti di sconforto per il futuro, che ai ragazzi ha tolto la piacevolezza e la leggerezza dello stare insieme in classe, alla ricreazione, in pizzeria, ma che non può toglierci la voglia e la speranza che passerà, che la supereremo e torneremo più forti e più pieni di sogni e progetti di prima.

Eppure sono stati in tantissimi i volontari in tutti i campi a contribuire, perché questo virus ha risvegliato il nostro spirito di fratellanza/sorellanza, ha reso la nostra società più sensibile e solidale.

Tra questi volontari mi ci metto anch’io, che da subito ho compreso che non potevo più realizzare i miei eventi artistico culturali a cui ho votato la mia vita da pensionata, da subito ho capito che l’Arte e la cultura dovevano necessariamente usare i social. Proprio per questo motivo, a marzo 2020, ho trasformato l’evento DONNE E NON SOLO per la sua terza edizione in un evento online, promuovendolo con le opere e le note biografiche degli artisti partecipanti.

Poi ho aperto altri gruppi sempre dedicati all’arte e alla comunicazione su Facebook. CI ABBRACCEREMO PIÙ FORTE, uno dei gruppi, è diventato un evento reale appena è stato possibile, sempre in sicurezza e seguendo le regole anticovid, presso il cinema teatro Augusteo grazie al Comune di Salerno e il gruppo Futurarte.

Con l’alternarsi delle zone gialle e zone rosse, ho seguito altri eventi online sia come artista partecipante che come organizzatrice e curatrice.

Ad esempio DONATION VIRTUAL ART per l’associazione Donation Italia, che ha messo in vetrina più di 100 artisti con le loro opere.

Ho scritto e mi hanno pubblicato racconti e articoli sulla pandemia, sul virus, su libri e riviste autorevoli, sono stata intervistata da critici d’arte, da televisioni, da radio e mi sono espressa motivando alla rinascita, al sostegno, al fare al non fermarsi, al non aver paura.

E di progetti sia online che in presenza, ce ne sono ancora tanti che man mano si svolgeranno da maggio a tutta l’estate 2021, contando sulla campagna dei vaccini.

Ecco alcuni eventi che ho in programma da marzo ’21:

– 8 marzo: evento FUORI DAL SILENZIO: T-SHIRT d’AUTORE Galleria d’arte diffusa, Pontecagnano Faiano A cura dell’ ass. ARTE’CLATE’

– 01/31 marzo: Esposizione Digitale a Mosca e San Pietroburgo a cura di Loreta Larkina con 2 opere DONNE DI NOTTE

– 10 maggio: con opera dedicata al futuro Catalogazione, Quotazione ufficiale Asta n°7, a cura della PRINCE ART

– Maggio: collettive e panchine d’artista per l’evento PRIMAVERA ARTISTICA come curatrice per l’associazione Art Experience presso la Stazione Marittima, Molo Masuccio Salerno

– dal 3 maggio: collettiva IDENTITA’PARALLELE presso Palazzo Genovese Salerno come artista a cura associazione Seven Salerno

– 07/21 maggio: collettiva L’ARTE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS come artista a cura associazione Seven Salerno, la collettiva si svolge sui siti: WWW.7NETWORK.IT e WWW.SEVENSALERNO.IT e sui rispettivi canali social.

– 30 aprile /23 maggio mia minipersonale presso Cascina Martesana EcologiaTurismoCultura MILANO

–GIUGNO per l’evento “DANTE – LA DIVINA COMMEDIA”OMAGGIO AL SOMMO POETA A 700 ANNI DALLA MORTE

a cura dello Storico e Critico d’Arte Prof. Giorgio Grasso

– Luglio: esposizione digitale presso la Fiera Art Innsbruck 2021 tramite la Prince Art Gallery con 1 opera VASO DI CRISTALLO

– Settembre: L’Arte al tempo del coronavirus Milano, con testo e opera CORONAVIRUS, GLI ARTISTI SI RACCONTANO DURANTE IL LOCKDOWN, Skira Editore | Milano.