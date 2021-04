Giù le mani da Salerno, Sabato e domenica La Nostra Libertà in piazza.

La Nostra Libertà ha organizzato sabato 24 aprile in via Velia, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00, e domenica 24 aprile sul lungomare di Salerno, dalle ore 11,00 alle 13.00, un gazebo espositivo nel pieno rispetto delle norme Covid per presentare a tutti le proposte per la città di Salerno.

Verranno illustrate, tra le altre, ai cittadini le iniziative che La Nostra Libertà ha proposto per la sicurezza, il lavoro e a difesa della nostra economia, a fronte del pericolo usura e camorra, e quindi l’attivazione di uno sportello denominato “Giù le mani da Salerno”.

Sarà presente il candidato sindaco avv. Antonio Cammarota insieme agli iscritti e simpatizzanti.