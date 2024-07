Vietri Cultura: presentato il fitto calendario di eventi in programma a luglio 2024 a Vietri sul Mare

Presentato nell’Aula consiliare del comune di Vietri sul Mare, il cartellone di “Vietri Cultura”, che animerà il territorio della prima cittadina della Costiera amalfitana nel mese di luglio. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone; l’assessore ad Eventi e Cultura, Daniele Benincasa, che ha appena acquisito la delega all’indomani del recente esito elettorale; il consigliere Vittorio Mendozzi con delega al Turismo e il Maestro Luigi Avallone, ideatore del format “Vietri Cultura”, in cui si inserisce la programmazione musicale di “Vietri in Scena” – di cui è direttore artistico – che, con successo, celebra quest’anno la IX edizione. Un programma fitto di eventi – 26 in tutto – che si terranno nelle varie location di Vietri sul Mare, coinvolgendo anche le diverse frazioni satellite della cittadina costiera. Si parte il 4 luglio dove “Vietri in Scena” presenta alla Villa Comunale la strepitosa “Salerno Jazz Orchestra”, guest Anthony Strong (ore 21, ingresso libero). Si prosegue il 6 luglio, sempre alla Villa Comunale, per celebrare con il concerto di Monica Sarnelli il Memorial “Dott. Michele Siani”, un medico il cui ricordo è sempre vivo tra i vietresi (ore 21, ingresso libero). Il 10 luglio ci si sposta a Raito, a Villa Guariglia, dove, per i Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour, il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno propone Piero Cinosi, pianoforte; Alban Lukaj, violino; Raffaella Cardaropoli, violoncello (ore 21, ingresso libero). Da venerdì 12 a domenica 14 luglio si cambia registro e si alzano i calici, perché Borgo DiVino in tour, la rassegna enologica è dedicata alle eccellenze del buon bere, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, farà tappa a Vietri alla Villa Comunale. Sempre da venerdì 12 a domenica 14 luglio c’è un altro evento, molto popolare a Dragonea, che celebra la Festa del Limone, una tradizione irrinunciabile per la piccola frazione vietrese. Si ritorna agli spettacoli il 14 luglio a Villa Guariglia per le Giornate shakespeariane a cura dell’Associazione Ridete sotto i baffi, con la Compagnia Toy in “Shakespare Revolution” (ore 21, ingresso libero). Il 15 luglio ci si sposta a Marina Belvedere “Due Fratelli” dove “Vietri in Scena” presenta “Sono solo parole d’amore” (omaggio alla canzone napoletana) con Massimo Masiello in Concerto (ore 21, ingresso libero). Si ritorna il 17 luglio al programma di Villa Guariglia in tour dove a Raito si terrà una serata dedicata a “Enrico Parrilli, ricordando un maestro di swing”, a cura di Carlo Pecoraro, con Antonio Cavaliere al pianoforte, Rino Angrisani al contrabbasso, Miki Serlenga al sassofono ed Enzo Negro alla batteria. (ore 21, ingresso libero). Il 18 luglio “Vietri in Scena” propone al pubblico un appuntamento straordinario: il Concerto della Banda dell’Esercito Italiano, dirige il Maggiore Antonella Bona (Vietri Cultura, Premio alla carriera); musiche A. Reed, A. Ponchielli, G. Puccini, J. de Meij (ore 21, ingresso libero). Il 20 luglio ancora per i Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour si torna a Raito per “El Tango Show”: il Trio Accord e i ballerini argentini di tango a cura di Salerno Classic (ore 21, ingresso 10 euro); il 21 luglio sempre a Villa Guariglia Anteprime letterarie a cura de La Congrega Letteraria (ore 19.30), a seguire il progetto lirico a cura di Marilena Laurenza e Irma Tortora con il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno “Diedi il canto agli astri e al ciel” (ore 21, ingresso libero). Il 23 luglio, sempre per i Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour, si esibirà il Coro Mani Bianche MarLet, direttori Marisa Del Sorbo e Letizia Di Ruocco. Le Radiose in “On Air!”. Trio vocale vintage-clown-radiofonico (ore 21, ingresso a pagamento € 10, il ricavato sarà devoluto al Fondo per le attività giovanili). Il 24 luglio “Vietri in Scena” presenta alla Villa Comunale l’Orchestra Filarmonica Campana, diretta da Giulio Marazia, violino solista Giulia Rimonda, musiche di G. Puccini, P. I. Čajkovskij, G. Verdi (ore 21, ingresso libero). Il 26 luglio per i Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour un’anteprima (ore 18.30), “Paint & Wine” a cura di Casa Limen, seguita da Annastella Gibboni, violino; Fabio Silvestro, pianoforte (ore 21, ingresso libero). Il 27 luglio prt i Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour doppio appuntamento: ore 20 Museo della ceramica “Tracce di memoria”, performance a cura dell’Associazione Campania Danza; ore 21 Piero Gatto pianoforte, Silvia Sammarco soprano, Federica Severini violino, Marco Cuciniello contrabbasso, Vincenzo Scannapieco flauto, Francesco Pio Ferrentino clarinetto. Ancora un appuntamento con le sagre il 27 e 28 luglio dove, al Santuario di San Vincenzo c’è la Festa del fungo porcino. Il 29 luglio “Vietri in Scena” presenta alla Villa Comunale, Quisisona in concerto (ore 21, ingresso libero), e il 30 luglio a Marina Belvedere “Due Fratelli” il Trio Malinconico in concerto (ore 21, ingresso libero). Il cartellone di luglio chiude il 31 luglio alla Villa comunale con il Concerto del Quartetto di fisarmoniche del Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno (ore 21, ingresso libero). Corredo grafico a cura dell’Arch. Daniela Scalese.