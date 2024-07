EcoAmbiente SpA, il nuovo management: punteremo sulle risorse umane

Lunedì mattina, nella sede di EcoAmbiente SpA, si è tenuto il passaggio di consegne tra il dimissionario Cda e l’attuale governance che vede Nicola Ciancio nel ruolo di presidente e in quello di consiglieri di amministrazione Enrico Rocco e Lorenza Scaperrotta. “Ringraziamo per la fiducia l’Eda, di cui EcoAmbiente è soggetto operativo e chi ci ha preceduto, il presidente Vincenzo Petrosino e i consiglieri Andrea Lembo e Giusy Fiore, per il lavoro svolto con dedizione, passione e competenza che ha portato, grazie ai proficui e sinergici rapporti con la Regione Campania al risanamento di un debito imponente. Come società – hanno sottolineato gli esponenti della nuova governance – Abbiamo il compito e il dovere istituzionale di essere attori e testimoni credibili dello sviluppo sostenibile. Lavoreremo con spirito di servizio per rendere il nostro territorio sempre più un’eccellenza”.

Al passaggio di consegne era presente il presidente EdA Giovanni Coscia: “Il cambio della guida di EcoAmbiente Spa si inserisce nella direzione del lavoro finora svolto con successo. Ringrazio chi ha retto il timone di un’azienda ereditata in condizioni disastrose, riuscendo a risanarla e a produrre utili e faccio i miei migliori auguri a tre giovani e validi professionisti che sapranno certamente operare nel solco di quelle che sono le nostre mission, improntate all’economia circolare. L’obiettivo è quello di rendere sempre più autonoma la provincia di Salerno nella gestione dei rifiuti, dotandoci di una impiantistica all’avanguardia, per garantire un l’abbattimento dei costi a vantaggio dei territori e dei cittadini e l’efficientamento del servizio”.