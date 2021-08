Veronica Maya al Villammare Festival.

Questa sera, a seguito della presentazione della prima webserie musicale italiana “Serenè”, il Festival accoglierà Veronica Maya che giungerà sulla costa di Villammare per presentare il film che la vede come interprete, Magari Resto di Mario Parruccini, girato proprio nel Cilento e precisamente nella location suggestiva di Camerota.

Magari Resto è ambientato nel Cilento, nel paesino costiero di Marina di Camerota. Qui fervono i preparativi per il matrimonio di Francesca (Caterina Misasi), ma a pochi giorni dalle nozze la ragazza inizia ad avere seri dubbi sulla sua scelta. Mentre le amiche di sempre la raggiungono per aiutarla con allestimenti, abiti e darle sostegno psicologico, a Francesca sorgono in mente mille domande, a cui non sa dare una risposta. È così che la promessa sposa decide di confrontarsi col suo storico consigliere, Don Fabio (Enrico Lo Verso), grazie al quale riuscirà a chiarirsi le idee.

Sarà, però, la scoperta di una verità finora mai contemplata a portare Francesca a cambiare totalmente la sua vita e a decidere che è giunto il momento di ritrovarsi e di fare la scelta giusta.

Durante la serata verrà presentata “Serené” la web- serie musicale italiana di 10 puntate scritta, diretta ed interpretata dal napoletano Brando Improta . Serené è una favola moderna e surreale in cui la narrazione si sviluppa a mo’ dei film musicarelli degli anni ‘60.

Serenella, interpretata dall’attrice napoletana Adele Vitale, è una ragazza romantica che spera di trovare l’amore eterno ed invoca l’aiuto di Cupido che nelle vesti di Brando Improta scenderà dall’ Olimpo a mettere ordine tra le cose degli uomini.

Estremamente originale, romantico e divertente, Brando Improta, insieme alla compagna d’arte Adele Vitale, e i bravissimi musicisti, ha il merito di essere riuscito a riunire in un lavoro collettivo un gruppo di artisti che hanno partecipato con entusiasmo e talento alla realizzazione di questo prodotto.

Tra gli attori si nota la partecipazione del bravissimo Massimo Carrino, del fedele Alberto Vito e della conturbante Sole Artesi. Le musiche e le canzoni sono di musicali: Simone Pedalino, LePuc, Giuseppe Spinelli, Alessandra Tumolillo, Carlo De Rosa, Maria Laura Passaro, Amedeo Guida, Maurizio Capone, Toni Tonelli, Fabiana Martone, Daniele Montuori, Roberta Niero, Oscar Montalbano, Simona De Felice.