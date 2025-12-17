Università, protocollo di intesa con Ordine Ingegneri

Venerdì 19 dicembre, alle ore 10.00, la Sala Stampa “B.Agnes” di Ateneo ospiterà la presentazione e la firma del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

L’intesa si inserisce nell’ambito del dialogo interistituzionale tra mondo universitario e mondo professionale, nell’ottica di promuovere attività e progetti di cooperazione, per la creazione di nuove opportunità.

Parteciperanno all’incontro il Rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Ing. Raffaele Tarateta.

Saranno presenti anche i Direttori dei Dipartimenti dell’area di Ingegneria dell’Ateneo: i proff. Francesco Tortorella (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata DIEM), Luciano Feo (Dipartimento di Ingegneria Civile DICIV) e Tina Liguori (Dipartimento di Ingegneria Industriale DIIN).

Nel corso dell’incontro stampa saranno illustrati nel dettaglio i principali obiettivi e le azioni oggetto del nascente Protocollo.

