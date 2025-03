Unicusano Salerno: il Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20) – Curriculum Imprese e Istituzioni

L’Università Niccolò Cusano di Salerno offre un’opportunità formativa all’avanguardia per chi desidera specializzarsi nel settore della comunicazione e dei media digitali. Il Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20), con il curriculum Imprese e Istituzioni, prepara professionisti in grado di operare nei diversi ambiti della comunicazione, dall’editoria ai social media, passando per la televisione, il cinema, la radio e la comunicazione istituzionale.

Un percorso di studio innovativo e multidisciplinare

Il curriculum Imprese e Istituzioni si caratterizza per un approccio didattico che coniuga la conoscenza teorica con competenze pratiche applicabili nel mondo della comunicazione e del marketing digitale. Il percorso di studi affronta le dinamiche sociali, culturali, giuridiche, tecnologiche ed economiche del settore, con un focus specifico sulla comunicazione d’impresa e istituzionale e sulla gestione di eventi culturali.

Il primo anno fornisce una solida formazione culturale di base, comune a entrambi i curricula del corso di laurea, con insegnamenti caratterizzanti legati alle scienze della comunicazione sociologica e all’informatica.

Il secondo anno consolida la preparazione metodologica attraverso discipline specialistiche e attività formative caratterizzanti.

Il terzo anno integra la formazione metodologica e tecnica con l’approfondimento della lingua inglese e lo sviluppo di conoscenze interdisciplinari attraverso tirocini formativi e seminari organizzati dall’Ateneo.

Competenze e profili professionali

I laureati in Comunicazione Digitale e Social Media – curriculum Imprese e Istituzioni acquisiscono una preparazione completa che li rende professionisti in grado di operare con successo in molteplici settori della comunicazione. Tra le competenze sviluppate:

Analisi dei sistemi di comunicazione e applicazione delle tecniche di ricerca sociale e analisi dei dati;

Conoscenza delle dinamiche psicologiche, semiotico-linguistiche ed etno-antropologiche applicate alla comunicazione;

Competenza nell’uso delle tecnologie digitali e dei nuovi media;

Progettazione e gestione di eventi culturali e comunicazione istituzionale.

I laureati potranno operare in diversi settori, tra cui:

Agenzie di comunicazione e pubblicità;

Uffici stampa e relazioni pubbliche di enti pubblici e privati;

Media tradizionali e digitali (editoria, radio, televisione, cinema, social media);

Aziende specializzate in web marketing e social media management;

Organizzazioni culturali e di eventi;

Produzioni audiovisive e multimediali.

Una laurea accessibile: formazione online e flessibile

Unicusano Salerno offre un modello di studio flessibile, grazie alla piattaforma di e-learning attiva 24 ore su 24, che permette agli studenti di seguire le lezioni in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questa modalità didattica risulta ideale per studenti-lavoratori o per chi ha difficoltà a frequentare in presenza.

Gli studenti possono organizzare il proprio percorso di apprendimento in base ai propri tempi e necessità, con la possibilità di sostenere gli esami in una delle sedi Unicusano dislocate sul territorio nazionale.

Sbocchi professionali e opportunità lavorative

Il percorso di laurea in Comunicazione Digitale e Social Media apre a numerose opportunità di carriera. I laureati potranno ricoprire ruoli come:

Tecnico del web marketing presso agenzie di comunicazione e pubblicità;

presso agenzie di comunicazione e pubblicità; Addetto alle relazioni pubbliche e alla comunicazione istituzionale per enti pubblici e aziende;

e alla comunicazione istituzionale per enti pubblici e aziende; Social media manager e esperto di strategie digitali;

e esperto di strategie digitali; Content creator e redattore per media digitali e tradizionali;

e redattore per media digitali e tradizionali; Organizzatore di eventi culturali e fiere.

Inoltre, il corso prepara gli studenti ad affrontare le nuove sfide della comunicazione digitale e dell’informazione multimediale, fornendo competenze utili per lavorare in ambienti innovativi e in continua evoluzione.

Un’opportunità formativa per il futuro

Il Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media – curriculum Imprese e Istituzioni rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione e dei media. Grazie alla modalità telematica, alla preparazione multidisciplinare e agli sbocchi professionali diversificati, questa laurea offre una formazione solida e aggiornata alle esigenze del mercato del lavoro.

Per maggiori informazioni e scoprire tutte le opportunità offerte da questo innovativo percorso di studi:

