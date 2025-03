“Io Amo gli Animali”. Il convegno dedicato ai nostri amici a quattro zampe organizzato dal “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”.

“Ogni ora in Italia un animale è vittima di violenza, spesso impunita. Rispetto al 2020 abbiamo un aumento del 10/15 % di casi in più: soprattutto su cani e gatti”. A presentare questo sconcertante dato è stato il dottor Orlando Paciello, Professore di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, che è stato uno dei relatori del convegno dedicato agli animali da compagnia intitolato “I love animals” ,organizzato presso il “San Severino Park Hotel” di Mercato San Severino dal “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” presieduto dal dottor Lucio De Caro, con la collaborazione dei giovani rotariani del “Rotaract Club Campus”, presieduto da Mariano Melchionda, dell’ Interact Club presieduto da Giulia De Leo, e dall’Associazione Sportiva Salerno Rugby presieduta da Giuseppe Forestiero. Il professor Paciello ha parlato della normativa penale connessa al maltrattamento degli animali:” La modifica dell’articolo 9 della Costituzione ha introdotto la tutela degli animali in quanto esseri senzienti. Tutelare gli animali è un’esigenza che coinvolge tutta la società. La violenza sugli animali è un fenomeno purtroppo molto diffuso che può essere il sintomo di problematiche insite nel singolo o espressione di difficoltà di gruppi che racchiudiamo nel termine link: ossia la connessione che esiste tra violenza e maltrattamenti sugli animali e condotte violente e crudeli sugli esseri umani. Chi esercita violenza sugli animali è predisposto ad usare la stessa violenza sugli uomini. Questo fenomeno si verifica anche nei bambini tanto che oggi è riconosciuto il cosiddetto disturbo della condotta. Questo può essere indicatore potenziale di futuri comportamenti antisociali nell’età adulta. Quanto capiamo che c’è un bambino che per comunicare esercita violenza su un animale bisogna cercare di comprendere qual è la causa di questo comportamento che può essere determinato da una situazione familiare particolare o da una patologia. Bisognerebbe fare prevenzione anche con la presenza e l’aiuto di veterinari in centri di assistenza sociali”. Il professor Paciello, insieme al medico legale, è coinvolto nelle indagini sul caso di Giulia Loffredo, la bambina di 9 mesi che sarebbe stata sbranata dal pitbull di famiglia nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio scorsi ad Acerra, in provincia di Napoli:” Le indagini sono ancora in corso e quindi non sappiamo esattamente cosa è successo. Se è stato il cane, che tipo di interazione c’è stata tra la bimba e il cane? È stato un atto di volontarietà del cane o è stato un incidente in quanto il cane voleva rimettere la bimba sul letto? Stiamo cercando di ricostruire la dinamica di questa vicenda. È questo uno dei pochi casi in cui competenze trasversali sono insieme, in una equipe multidisciplinare, per capire realmente la dinamica dell’incidente”. Il dottor Paciello ha spiegato che cani, di qualsiasi razza e taglia, e bambini non dovrebbero stare ma da soli:” Hanno bisogno di essere supervisionati da un adulto, sia gli uni che gli altri”. Il dottor Marcello De Leo, Medico Veterinario nel Comune di Mercato San Severino, socio del Club, ha parlato delle patologie oncologiche connesse agli animali domestici:” In Campania esiste un registro tumori per gli animali dove vengono raccolti i dati che poi vengono rapportati a quelli del registro tumori degli umani per avere una statistica sull’incidenza di alcuni tumori sull’uomo e sugli animali in determinate aree: i linfomi sono molto frequenti, come anche i sarcomi e i tumori vescicali. Negli animali i tempi di latenza della patologia sono inferiori rispetto a quelli degli umani”. Il dottor De Leo ha spiegato che i proprietari degli animali domestici sono sempre più attenti nello scegliere la razza di un cane rispetto ad un’altra:” C’è una maggiore consapevolezza nello scegliere la razza di un cane in base alle proprie esigenze e a quelle del cane. In un ambiente casalingo è sicuramente più indicato un cagnolino piccolo, non troppo attivo, con un’indole tranquilla: soprattutto se sono persone anziane sarebbe conveniente scegliere cani di non grande taglia e che non abbiano l’esigenza di scaricare molte energie. C’è bisogno di educare le persone nella scelta di un cane: noi veterinari siamo sempre disponibili a dare dei consigli.” Il dottor De Leo ha spiegato che spesso si comprano i cani in base alla moda del momento:” Adesso c’è la moda del Maltipoo: un incrocio tra un Maltese e un Barbone”. Il dottor De Leo ha spiegato che sono aumentati i cani e i gatti presenti nelle nostre case:” Negli ultimi cinque anni sono aumentati, all’interno delle famiglie, gli animali domestici registrati. Sono oltre sedici milioni. Sono più acquistati i cani rispetto ai gatti. Sono tra l’atro diminuite le colonie di cani randagi per strada mentre sono aumentati i gatti liberi”. Il presidente Lucio De Caro ha spiegato che quando abbiamo accanto un animale siamo inclini a lasciarci educare alla bellezza:” Educarci alla bellezza è un invito a cogliere in noi quella bellezza, a guardarci con gli stessi occhi con cui ci guarda il nostro animale, a cogliere quel senso unico e profondo della nostra esistenza e a manifestarlo armoniosamente nel mondo. Gli animali ci allenano a maturare una percezione del bello, un’abilità estetica. Il rispetto e la cura per gli animali possono arricchire la nostra esperienza emotiva, fornendo gioia e soddisfazione”. La professoressa Sirella Renda, che ha moderato la serata, ha parlato della sua esperienza con i gatti:” Mi attrae la magia dei gatti, il loro mondo fantastico e magico: solo chi ha un gatto può capirlo. La relazione che un gatto crea con il suo umano dovrebbe essere alla base dei più sani rapporti tra le persone. Il cane è devoto al padrone, invece il gatto è il padrone! I gatti ti scelgono e sono indipendenti dal padrone. L’affetto dei gatti si merita: il cane te l’ho dà a prescindere. Un gatto esprime il suo amore attraverso gesti sottili con un’interazione che offre una diversa dimensione di compagnia e affetto. Chi riesce ad entrare in contatto con un gatto sa di essere atterrato in un mondo fantastico”. L’ Assistente del Governatore Giuseppe Ascione ha portato i saluti del Governatore del “Distretto 2101”, il dottor Antonio Brando.

Aniello Palumbo