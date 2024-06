Unicef Italia al Giffoni Film Festival

UNICEF Italia sarà presente alla 54a edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà dal 19 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (SA) per celebrare insieme i 50 anni di impegno a favore di tanti bambini e bambine in Italia e nel mondo.

Quest’anno il tema del Giffoni Film Festival è L’Illusione della Distanza; si parlerà di discriminazioni etniche, di conflitto israelo-palestinese, di sport come riscatto e occasione di crescita, delle difficoltà di essere genitori e figli.

“Come UNICEF Italia siamo felici di partecipare al Giffoni Film Festival per celebrare i nostri primi 50 anni di attività. È un modo per parlare ai giovani e discutere di temi importanti attraverso il linguaggio cinematografico, che ha la capacità di sollecitare riflessioni, raccontare mondi distanti e avvicinare i più giovani a tematiche e situazioni talvolta troppo lontane o diverse, favorendo quel percorso di consapevolezza e di conoscenza che l’UNICEF da sempre promuove per costruire un mondo a misura di bambino”, ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia.

Il 27 luglio, in due appuntamenti, in Sala Truffault alle 17.00 e il Sala Blu alle 18.00, verrà presentato in anteprima il film “Shoes”, scritto e diretto da Giuseppe Carrieri con il sostegno dell’UNICEF Italia.

Shoes è la storia di K. e Peter, due ragazzi che sopravvivono a Kibera (a Nairobi, in Kenya), rivendendo oggetti recuperati da una delle più grandi discariche del continente africano. Il sogno di K. è ritornare a far camminare il suo unico amico, da sempre su una sedia a rotelle. Per fare questo, però, avranno bisogno di un paio di scarpe magiche. Interpretato da Joseph Odhiambo e Joris Omwamba, è una produzione Natia Docufilm con il sostegno dell’UNICEF Italia.

Al termine della proiezione seguirà un dibattito con il Regista Giuseppe Carrieri e il Direttore della fotografia Andrea Longhin, e con la partecipazione di Paolo Rozera, Direttore generale UNICEF Italia, Andrea Iacomini, Portavoce UNICEF Italia e Lucio Melandri, Senior Emergency Coordinator UNICEF; ospite d’onore sarà la Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Alessandra Mastronardi.

“Collaborare con UNICEF è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un’opportunità unica per continuare a promuovere valori fondamentali come la solidarietà, l’inclusione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti – ha spiegato Jacopo Gubitosi, Direttore generale di Giffoni – insieme possiamo creare progetti significativi che non solo sensibilizzano il pubblico su tematiche cruciali, ma offrono anche ai giovani una piattaforma per esprimersi e farsi ascoltare. Quest’anno, festeggiamo i 50 anni di attività di UNICEF a Giffoni, un traguardo che testimonia l’impegno e la dedizione condivisa nel sostenere e proteggere i diritti dei bambini in tutto il mondo”​.