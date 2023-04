Un parco giochi a Nocera Inferiore grazie al progetto di solidarietà del “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem” e ai fondi raccolti con il concerto -omaggio a Ennio Morricone con il soprano Anna Corvino.

Ha incantato tutti quando, con il suo incedere sicuro ed elegante, è entrata sul palco del “Teatro Diana” di Nocera Inferiore, avvolta, come una nuvola in un cielo azzurro, nel suo abito di velo azzurro, impreziosito da delicate e romantiche margheritine argento. Con la sua voce, dotata di particolari qualità interpretative, il soprano Anna Corvino, ha affascinato e fatto sognare il pubblico che ha assistito al concerto di solidarietà “The Mission. C’era una volta Ennio Morricone”, organizzato dal “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”, presieduto dal dottor Basilio Angrisani, per raccogliere fondi a favore del progetto “Rotary Playground” che ha l’obiettivo di realizzare un parco giochi nel Comune di Nocera Inferiore, come ha spiegato il Presidente Angrisani:” Con i fondi raccolti questa sera doneremo un parco giochi attrezzato per bambini dai due agli otto anni”. Il presidente Angrisani ha presentato la dottoressa Rosalia Galano, Assistente del Governatore del “Distretto Rotary 2101 Alessandro Castagnaro, che ha sottolineato il grande spirito di solidarietà che caratterizza i soci rotariani:” Hanno risposto tutti alla chiamata di Basilio Angrisani: è importante esserci, anche in modo silenzioso, e il Rotary c’è!”. Il Sindaco Paolo De Maio ha apprezzato l’iniziativa patrocinata dal Comune di Nocera Inferiore:” Rientra nell’ambito delle innumerevoli attività portate avanti dalla nostra amministrazione nel campo del sociale: insieme al sodalizio rotariano si è ormai creata una bella sinergia”.

Il soprano Anna Corvino, socia del Club rotariano, diplomatasi al Conservatorio Martucci di Salerno, pur avendo una formazione classica, ha saputo esprimersi al meglio eseguendo un repertorio lirico – pop, cantando in modo sublime brani come “Se”, la colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso”, o il famoso brano della colonna sonora del film “Sacco e Vanzetti” diretto da Giuliano Montaldo. Ad accompagnare la sua esibizione sono stati sei importanti musicisti del nostro territorio: Giuseppe Plaitano, Gian Pio Vetromile, Domenico Andria, Luigi De Nardo, Gianluca Falasca, Giovanni Iannone che hanno saputo cogliere le tante sfumature offerte dai brani di Morricone eseguendo il “Tema di Deborah”, “Amapola”, “C’era una volta in America”, “Metti una sera a cena”, “C’era una volta il West”, “Il Clan dei Siciliani”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e tanti altri da loro arrangiati insieme al sassofonista salernitano Sandro Deidda. Il sassofonista salernitano Giuseppe Plaitano, diplomatosi al Conservatorio Martucci di Salerno, ha eseguito, da solista, il brano “Amapola” e accompagnato quasi tutti i brani proposti suonando il sax alto, il sax tenore, il sax soprano ed anche il clarinetto, dando una impostazione quasi jazzistica ai brani eseguiti. L’eclettico Maestro Gian Pio Vetromile, diplomatosi al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, al pianoforte, ha accompagnato con grande bravura tutti i brani eseguiti durante la serata. Il Maestro Domenico Andria, di Giffoni Valle Piana, componente della “Salerno Jazz Orchestra”, pizzicando il suo contrabasso dal classico suono grave, ha eseguito tutti i brani presentati durante la serata. Luigi De Nardo, all’oboe, ha eseguito lo straordinario brano “Gabriel’s Oboe”, tratto dalla colonna sonora del film “Mission”, accompagnato al piano dal Maestro Gian Pio Vetromile e dalla voce di Anna Corvino; un brano di repertorio per un oboista, come ha spiegato il Maestro De Nardo, diplomatosi al Conservatorio Martucci di Salerno :”E’ nato per oboe: noi che suoniamo questo strumento dobbiamo ringraziare Ennio Morricone perché solo grazie a questo brano molti hanno conosciuto l’oboe”. Il Maestro Gianluca Falasca ha eseguito al violino, con grande virtuosismo, il brano “Per le antiche scale”, composto da Morricone, nel 1975, per il film omonimo diretto da Mauro Bolognini. Formatosi al Conservatorio Martucci di Salerno il violinista sarnese, che per circa undici anni è stato spalla dei secondi violini al Teatro Verdi di Salerno, ha anche suonato con Ennio Morricone:” In un concerto eseguimmo questo brano che mi piace suonare nei miei concerti: ha una melodia molto struggente”. Il Maestro Giovanni Iannone, diplomatosi al Conservatorio Martucci di Salerno, docente di strumento musicale all’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Fresa – Pascoli” di Nocera Superiore, ha eseguito al violino “C’era una volta il West” accompagnato al piano dal Maestro Vetromile e dalla voce Anna Corvino. Verso la fine del concerto tutti i musicisti e il soprano Anna Corvino, hanno proposto un medley delle più belle colonne sonore di Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio del 2020 all’età di 91 anni, che ha scritto più di cinquecento partiture per film e televisione. Grande coinvolgimento del pubblico, durante l’esecuzione del famoso brano di Morricone “Here’s to Your”, la canzone portata al successo da Joan Baez, che ha battuto ritmicamente le mani all’unisono con il soprano Anna Corvino, seguendo la melodia del brano dedicato a Sacco e Vanzetti, i due anarchici condannati a morte negli Stati Uniti, come ha raccontato la professoressa Patrizia Sereno che ha presentato con grande professionalità la meravigliosa serata.

Aniello Palumbo