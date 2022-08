Ultimi due appuntamenti con il Letto ad una piazza di Gigi Marzullo

Si partirà giovedì 11 agosto alle ore 21,30 dove, ospite del salotto del presentatore avellinese, sarà Francesco Messina, curatore con Stefano Senardi, del volume “L’alba dietro l’imbrunire. Una storia illustrata di Franco Battiato”, edito da Rizzoli.

Franco Battiato, cantautore, compositore, pittore, regista, scomparso nel maggio 2021, viene raccontato attraverso le parole e le fotografie di chi ha lavorato e vissuto al suo fianco. Un libro per conoscere meglio non solo la musica di Battiato, dalla sala di registrazione ai concerti, ma anche le sue letture, il cinema, la pittura, i viaggi, soprattutto ciò che lui stesso – in un suo celebre brano – ha definito “un’altra via”: una ricerca spirituale, un cammino che per tutta la sua esistenza ha seguito e praticato.

Con Gigi Marzullo e Francesco Messina, presenzierà alla serata la cantante Alice.

La cantautrice forlivese, all’anagrafe Carla Bissi, ha dichiarato al giornale Repubblica, durante un’intervista: “Il legame con Franco è stato forte, lo è e lo sarà sempre… in tutti i concerti live, in tutti i miei dischi c’è stato sempre un omaggio a Franco, ho sempre cantato qualche sua canzone, perché c’è sempre un’affinità”.

La serata sarà pertanto un grande omaggio al Maestro Battiato, tra parole, immagini e canzoni.

Venerdì 12 agosto sempre alle 21,30 sarà la volta di Enzo Gragnaniello. Il cantante e chitarrista si metterà a nudo, provocato dalle domande marzulliane, si farà una domanda e si darà una risposta. L’artista napoletano racconterà gli aneddoti legati alla sua fanciullezza, ai tempi della scuola con il suo compagno di classe Pino Daniele, dei suoi tanti rapporti lavorativi avuti con i big della musica italiana, tra i quali Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni, Adriano Celentano.

Gragnaniello omaggerà il suo caloroso pubblico con qualche brano tratto dal suo vastissimo repertorio. Ad accompagnare il maestro Gragnaniello ci sarà Piero gallo che suonerà la “mandolina”, uno strumento originale pensato e progettato dallo stesso Gallo, simile al mandolino ma con sonorità differenti.

Quindi ancora grandi appuntamenti nell’estate della città del gusto. Con l’occasione il Sindaco e l’Amministrazione comunale vogliono augurare un sereno Ferragosto a residenti ed ospiti, invitando a visitare le bellezze artistiche e archeologiche del nostro territorio, primi tra tutti la Basilica di S. Trofimena e la Villa Romana Marittima del I secolo, a percorrere il meraviglioso Sentiero dei limoni, a perdersi nell’incanto nei nostri vicoletti e slarghi e gustare la prelibatezza dei giacimenti gastronomici della Costiera.