Inaugurazione Spazio 5 Stelle di Eboli

Gran bel pomeriggio a Eboli in occasione dell’inaugurazione del nuovo Spazio 5 Stelle. Tante persone e tanta voglia di conoscerci. Uno slancio fortissimo, quello che è partito ieri da Eboli. Insieme alla Senatrice Felicia Gaudiano e al Consigliere Regionale e Presidente Aree interne Michele Cammarano, sono intervenuti anche il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Salvatore Micillo, Senatore Francesco Castiello la Deputata Virginia Villani e il mio collega in Consiglio regionale Vincenzo Ciampi.《Abbiamo lavorato molto per inaugurare questo ‘Laboratorio delle idee’. Uno spazio aperto, al servizio dei cittadini. Un luogo dove professionisti, persone motivate e portavoce potranno offrire le loro competenze, mettendole a disposizione degli ultimi》, affermano la Senatrice Gaudiano e Michele Cammarano, che hanno sentito fortemente la necessità di un punto di ritrovo e d’incontro che facesse da Hub per l’intera provincia a Sud di Salerno.

Un punto di riferimento per gli amministratori pubblici, un luogo dove ritrovarsi e dove formarsi, tutto completamente autofinanziato. E sostenibile. Lo Spazio 5 Stelle sarà quindi un esempio concreto di servizio alla cittadinanza.《Questo è un punto di partenza per una serie di esperienze che vedranno la condivisione, lo sviluppo e la realizzazione di idee: il Movimento 5 Stelle ha nel proprio DNA la caratteristica di essere rivolto al futuro, quindi noi siamo qui e ci rivolgiamo a tutti i cittadini. Non ci ferma nessuno e le scissioni per noi sono già il passato. Pensiamo al futuro! E lo facciamo insieme a tutti gli attivisti. L’unione è la nostra vera forza e l’aggregazione di idee per proseguire in un lavoro portato avanti già nella precedente legislatura》.