Polisportiva Salerno Guiscards, il mercato si apre col botto: arriva Simone Viviano

Il sole, il calcio, la spiaggia. Così è nata l’idea, la trattativa ed è arrivato l’atteso sì. Dall’arenile di Santa Teresa al Terzo Tempo di San Mango il passo, in fin dei conti, è stato davvero breve. Dopo aver indossato per ben due edizioni la maglia della Salerno Guiscards nel popolare torneo di beach soccer sull’arenile cittadino, Simone Viviano dice sì alla proposta del presidente Pino D’Andrea e vestirà nella prossima stagione la maglia della Salerno Guiscards: «Ho visto il modo di pensare e di fare sport di questa polisportiva e sin da subito ne sono rimasto affascinato».

Si apre con il botto quindi la campagna acquisti dell’ambiziosa polisportiva salernitana. Viviano, centrocampista classe 1988, è un giocatore che potrà assicurare alla formazione allenata da mister Dario Guadagno quel salto di qualità necessario e quell’esperienza indispensabile per affrontare il campionato di Prima Categoria, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, culminata con una storica promozione.

Quello del nuovo centrocampista dei foxes è un curriculum di assoluto spessore. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, aggregato anche alla prima squadra, Viviano ha girato tanto l’Italia, esordendo tra i professionisti con la maglia del Gela e disputato poi diversi campionati importanti di Serie D con le casacche di Sapri, Cavese, Bastia Umbra, Crociati Noceto, Nola e Palmese, per citarne alcune: «Fin quando ho potuto mi sono divertito – ha dichiarato il nuovo acquisto della Salerno Guiscards – ho girato tanto l’Italia collezionando esperienza importanti, mentre negli ultimi anni ho fatto parte della famiglia dell’Olympic Salerno ed ora eccomi alla Salerno Guiscards pronto a dare il mio contributo in questa nuova avventura». Giocatore in grado di assicurare quantità e qualità, Viviano potrà dare un contributo importante anche in termini di esperienza ad una squadra, sì ambiziosa ma comunque neopromossa: «Ci aspetta un campionato sicuramente molto tosto.

Conosco bene la Prima Categoria e sono consapevole delle difficoltà che potremmo andare ad incontrare in questo torneo. Non ci saranno squadre straordinarie o corazzate ma sicuramente ci troveremo ad affrontare tanti avversari duri.

Ci saranno squadre più attrezzate, altre meno ma al di là di tutto, noi dobbiamo pensare a crescere settimana dopo settimana cercando di conquistare il miglior piazzamento possibile». Con questo obiettivo, Viviano è pronto a dare il proprio contributo ad un gruppo sicuramente importante: «Anche grazie all’esperienza del Santa Teresa Beach Soccer, conosco già tanti ragazzi.

Troverò un gruppo formato, composto di ragazzi eccezionali e che arriva dalla vittoria del campionato. Ci sono tutte le premesse per lavorare bene. Io spero di poter assicurare quel pizzico di esperienza per i ragazzi più giovani, ma questo della Salerno Guiscards è un gruppo forte anche dal punto di vista mentale. Dove possiamo arrivare? Non so quale potrà essere il futuro ma sicuramente ci metteremo il massimo per ottenere il massimo. Vogliamo fare un ottimo campionato in modo da toglierci soddisfazioni importanti».

