Tutto Tango, omaggio a Piazzolla lunedì 23 a Cava per Le Corti dell’Arte.

Dopo la serata dedicata a Caruso, il 33° festival “Le Corti dell’Arte” rende omaggio ad un altro grande artista, Astor Piazzolla. Per il centenario della sua nascita, si esibiranno in “Tutto tango” il fisarmonicista Pietro Roffi ed il pianista Alessandro Stella, lunedì 23 agosto al chiostro del Complesso Santa Maria al Rifugio di Cava de’ Tirreni (ore 20.30, posto unico 10 euro).

I due rinomati musicisti proporranno alcuni dei brani più acclamati del compositore argentino in un’inedita versione per fisarmonica e pianoforte, realizzata sulle partiture originali, «a suggellare l’intenzione e lo spirito che sono alla base della musica di Piazzolla: gettare un ponte tra il mondo “popolare” e quello “classico”, tra comunicatività e struttura, tra passione e intelletto». In programma, Oblivion, Estaciones Porteñas, Ave Maria, Violentango, Vuelvo al Sur, Jeanne y Paul, Adiós Nonino, Café 1930, Libertango.

Pietro Roffi, vincitore dell’Orpheus Award 2021 per il suo primo album da solista di composizioni originali (per fisarmonica ed elettronica), ha debuttato come solista con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in occasione del novantesimo compleanno di Ennio Morricone, alla presenza del Presidente della Repubblica. Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha visto esibirsi in più di cento concerti in tutto il mondo, come solista e con orchestre sinfoniche. Su invito del compositore premio Oscar Dario Marianelli ha registrato la colonna sonora del film “Pinocchio” di Matteo Garrone. E’ annualmente invitato a rappresentare l’Italia da Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura nel mondo.

Ospite regolare del Progetto Martha Argerich, Alessandro Stella si è esibito nelle principali città italiane, europee e dell’America Latina. Le sue registrazioni hanno ricevuto unanimi apprezzamenti e riconoscimenti dalla critica internazionale (Melómano de oro, 5 Diapason, 5 Stelle di Classica, 5 Stelle di Musica, Gramophone Editor’s Choice e l’Echo Klassik Award). La sua innata curiosità lo ha spesso portato a ideare progetti originali e fuori dai terreni più battuti. A quella solistica affianca un’intensa attività cameristica collaborando regolarmente con affermati concertisti,

è inoltre membro fondatore del ‘The Pianos Trio’. Illustri compositori contemporanei, come Carlo Boccadoro, Nicola Campogrande, Giya Kancheli e Valentin Silvestrov, hanno scritto, o arrangiato, e a lui dedicato loro opere.

I biglietti dei concerti del festival “Le Corti dell’Arte” sono acquistabili in prevendita a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” (corso Umberto I, 81) e presso la caffetteria San Fransao (piazza San Francesco).

www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli