Tutto sugli antibiotici e la loro efficacia, sabato 18 a Palazzo Sant’Agostino a cura dell’Ordine dei Medici di Salerno.

“gli Antibiotici nel terzo millennio: una scelta sempre più difficile e sempre più personalizzata”, c’è già tutto il tema, attuale e urgente, nel titolo del Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo, che si terrà sabato 15 aprile, alle 8,30, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno.

Responsabili Scientifici sono le dottoresse Maria Costantino, Concetta D’Ambrosio e Amelia Filippelli: “L’uso eccessivo e a volte non appropriato di questo validissimo strumento, sommato a pratiche comuni come l’automedicazione, cui spesso si sottopongono arbitrariamente i nostri pazienti, sta determinando nel tempo una diminuzione della loro efficacia e lo sviluppo sempre più frequente di fenomeni di farmacoresistenza. Si stima che, se non si interverrà tempestivamente, entro il 2050 oltre 10 milioni di persone ogni anno potrebbero morire a causa di infezioni batteriche non più responsive ai comuni antibiotici o per la formazione di nuovi super batteri”.

Alle 8,30 sono previsti i saluti del Presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo, del Direttore Generale Asl Gennaro Sosto, del Direttore Generale dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Vincenzo D’Amato, del Direttore Medico di Presidio Walter Longanella, del Direttore Sanitario Emilia Anna Vozzella.

Ecco i medici che parteciperanno al Convegno.

Modereranno Alfonso Giordano, Amelia Filippelli e Gianluigi Franci.

Interverranno Giuliana Trimiterra, Ugo Trama, Grazia Russo, Luigi Greco, Maria Costantino, Maria Paola Trotta, Alessandra Dell’Utri.

La seconda sezione sarà moderata da Fernando Chiumiento, Francesco De Caro, Amelia Filippelli.

Relazioni di Maria Rosaria Cillo, Alessandro Perrella e Rodolfo Punzi.