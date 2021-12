Tutti i bonus casa confermati per il 2022

Pioggia di bonus in arrivo per il 2022: dal Superbonus 110% alle altre agevolazioni per ristrutturare la casa, ma attenzione all’incognita materie prime.

Ne parliamo con Mario La Marca, imprenditore salernitano titolare della Finmaster, azienda di produzione e commercializzazione di porte per interni, infissi, porte blindate.

Ci sono novità sui bonus per la casa, con il Superbonus e le agevolazioni che otterranno la proroga nella Legge di Bilancio 2022 – ci spiega Mario La Marca. Probabilmente il Governo sta pensando ad una ridifinizione dei bonus legati agli immobili per inglobarli in poche ma ben definite misure.

Il 2021 è stato un anno incredibile per il settore dell’edilizia e in modo particolare per la ristrutturazione degli immobili in ottica risparmio energetico. Le misure dell’ecobonus hanno agevolato tantissimo le persone grazie allo sconto del 50% direttamente in fattura per l’acquisto degli infissi, al quale noi di Finmaster abbiamo aggiunto uno sconto del 50% anche sulle porte interne e nell’ultima promozione per i clienti che acquistano infissi e porte interne offriamo in omaggio anche una porta blindata.

Il problema che adesso sta emergendo è quello della carenza delle materie prime che ci sta obbligando a fare delle scelte.

Infatti chiediamo ai clienti che sono intenzionati ad effettuare l’acquisto degli infissi e delle porte di confermarci gli ordini entro il 2021 o al massimo nella prima decade di Gennaio perchè siamo costretti a prenotare le materie prime per la realizzazione degli infissi e delle porte.

Non rientrare in questa tornata di ordini si rischia di non poter aderire alle agevolazioni statali semplicemente perchè non c’è disponibilità dei prodotti.

Il mio consiglio – ribadisce Mario La Marca – è quello di confermare gli ordini nel più breve tempo possibile per essere così sicuri di rientrare in questa opportunità più unica che rara dei bonus statali.

