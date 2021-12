Una “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary,  al Dottor Carmelo Orsi, Past President del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”.

“Il Rotary prospera in ogni luogo in cui c’è un uomo che pensa e che ha un cuore abbastanza grande per includere la cura dell’altro” . Sono le parole di Paul Harris, un giovane avvocato, proveniente dal Vermont che a Chicago, nel 1905, fondò il Rotary, il primo Service Club del mondo, i cui punti di forza sono l’amicizia, il service, l’eccellenza professionale e l’integrità morale dei soci. Il dottor Carmelo Orsi, nutrizionista, Past President del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, che incarna al meglio questi valori, per quanto da lui fatto negli anni da socio del Rotary e soprattutto per quanto fatto nel corso del suo anno di presidenza, ha ricevuto dal Past Governor Massimo Franco , una Paul Harris Fellow , il più ambito riconoscimento del Rotary, emesso dalla “Fondazione Rotary” del “Rotary International “, “in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo”. Il dottor Orsi ha ricevuto, dal Past Governor Massimo Franco e dalla moglie Antonella, anche una medaglia d’argento con l’immagine di una foglia d’acero, simbolo di Amicizia, Lealtà e Generosità che sono valori importanti per i rotariani e non solo. “L’acero è un albero solido e longevo, viene scelto perché simboleggia: conforto, comprensione, sostegno, lealtà, generosità, amicizia eterna, ma ben rappresenta anche la settima area d’ intervento, quella della “sostenibilità ambientale”, tematica scelta dal “Rotary International” e dal nostro “Distretto 2100” (ora 2101), per focalizzare l’impegno di service” ha spiegato il professor Massimo Franco . La consegna del prestigioso riconoscimento è stata fatta in occasione del “Seminario della Rotary Foundation” che si è tenuto all’Hotel De La Ville di Avellino , organizzato dal Governatore del Distretto Rotary 2101, il dottor Costantino Astarita, e dal Consiglio Direttivo Distrettuale, per far vivere a tutti i soci un momento informativo e di riflessione sulla “Rotary Foundation”, braccio operativo del “Rotary International”, una delle più importanti ed efficienti organizzazioni mondiali di sostegno e supporto finanziario del terzo settore . Con grande soddisfazione il dottor Orsi ha ricevuto lo spillino e l’attestato e ricordato i tanti progetti realizzati durante il suo anno di presidenza :”Tanti sono stati i progetti di Service dedicati ai meno fortunati, soprattutto in questo periodo di pandemia, come la distribuzione di generi alimentari a famiglie indigenti e agli anziani della Case di Riposo e il contributo ai detenuti della Casa Circondariale di Salerno . Abbiamo anche realizzato una pensilina per proteggere dalla pioggia circa 130 bambini della scuola “Michele Ricciardi” di Penta di Fisciano e donato, nell’ambito del progetto “Urban Green”, 15 alberi che sono stati piantumati lungo il perimetro del “Parco dello Sport” di Mercato San Severino. Abbiamo installato, inoltre, una grande ruota dentata, emblema del Rotary, nell’aiuola della rotatoria antistante il Centro Commerciale “Le Cinque Porte”, tra Penta e Lancusi “. Attestato di Riconoscimento della ”Rotary Foundation” è stato consegnato anche alla Past President dello stesso Club, la professoressa Sirella Renda.

Aniello Palumbo