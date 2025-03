Tre Foglie Gambero Rosso per Olio Fattoria Ambrosio

Dal cuore del Cilento, nel piccolo borgo di Salento, la Fattoria Ambrosio continua a far parlare di sé.

Dopo il recente riconoscimento come “Azienda dell’Anno” conferito dalla guida internazionale Flos Olei 2025, l’azienda si aggiudica altri due importanti premi. Al 23° Concorso Internazionale Sol d’Oro – Emisfero Nord, competizione che seleziona i migliori extravergini da tutto il mondo, Fattoria Ambrosio ritira la medaglia d’oro SOL D’ORO nella categoria “Fruttato Intenso” con l’Olio EVO Riserva per le sue distintive caratteristiche organolettiche, durante la cerimonia alla Gran Guardia a Verona. Sempre a Verona, negli spazi di “VeronaFiere” riceve le “Tre Foglie” dalla Guida Oli d’Italia del Gambero Rosso anche questa volta con l’olio Evo Riserva. Premiato in guida anche l’olio FISKA di varietà Pisciottana.

La guida Oli d’Italia Gambero Rosso è una delle pubblicazioni più autorevoli nel settore dell’olio extravergine d’oliva e punto di riferimento per consumatori ed esperti. La guida, infatti, dopo numerosi panel test, premia ogni anno le migliori produzioni di olio italiano. L’EVO Riserva è particolarmente apprezzato per il perfetto bilanciamento tra la freschezza dell’erba appena tagliata, il sentore di mandorla e il fruttato intenso. Il profilo è particolarmente aromatico tra note di foglia di pomodoro e cuore di carciofo, una piacevole sensazione di amaro d’oliva e una nota piccante persistente sul finale. FISKA è stato premiato con le “due foglie” dal Gambero Rosso ed è un monovarietale prodotto con Pisciottana, una cultivar antichissima tipica del Cilento. Gli alberi secolari e millenari di questa varietà sono curati con estrema attenzione, e la raccolta, manuale, è particolarmente impegnativa a causa delle grandi dimensioni e dell’altezza della chioma.

La Fattoria Ambrosio si trova a Salento, in provincia di Salerno, in un territorio dove la tradizione millenaria della coltivazione dell’olivo, ereditata dalla Magna Graecia, si intreccia con i paesaggi incontaminati del Parco Nazionale del Cilento. Qui, tra olivi secolari e impianti specializzati, l’olio extravergine d’oliva è un alimento cardine, principale fonte di grassi buoni per la salute. L’azienda ha il suo cuore in una torretta ottocentesca e in un frantoio innovativo, immersi in 30 ettari di oliveti suddivisi in campi monovarietali. La produzione si distingue per la creazione di eleganti oli extravergini d’oliva, sia monovarietali che blend, ottenuti da varietà italiane d’eccellenza come Frantoio, Itrana, Pisciottana, Coratina e Favolosa. La resa produttiva è volutamente bassa, oscillando tra l’8% e il 14% a seconda della varietà, per garantire sempre la massima qualità. Ogni fase della lavorazione avviene con le migliori tecnologie disponibili, personalizzate attraverso un avanzato sistema di automazione progettato su misura da Massimo Ambrosio. Massimo Ambrosio commenta: “Sono davvero felice di aver ricevuto questi riconoscimenti così importanti in pochi giorni. È un traguardo significativo non solo per la mia azienda, ma per tutto il territorio del Cilento. In particolare, anche l’azienda Marsicani ha conquistato il Sol d’Oro nella categoria ‘Oli Biologici’ con un monovarietale di Coratina, mentre la Tenuta La Selva ha ottenuto le Due Foglie della Guida Gambero Rosso con una varietà autoctona cui sono molto affezionato, la Salella. Questo dimostra come le Aziende del Cilento stiano guadagnando sempre più riconoscimenti a livello internazionale, posizionandosi tra i produttori di eccellenza. È un passo importante per il nostro territorio.”