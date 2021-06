Tra internazionalismo e questione meridionale, un libro sulla storia del Pci in Campania, presentazione mercoledì 23.

L’associazione Memoria in Movimento, InfinitiMondi e il circolo Arci Marea hanno organizzato per Mercoledi 23 giugno ore 19,30 INIZIATIVA IN PRESENZA, altezza Via Trento 1(dinnanzi al circolo Arci MAREA) presentazione del volume, edito da InfinitiMondi e dal I.C.S.R. (Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’età contemporanea “VERA LOMBARDI”)

TRA INTERNAZIONALISMO E QUESTIONE MERIDIONALE. Nascita, storia e protagonisti del PCI in Campania e in Italia.

Scritto da :

Massimiliano Amato

Guido D’Agostino

Ciro Raia

Giovanni Cerchia

Teodoro Reale

Alexander Hobel

Andrea D’Angelo

Isabella Insolvibile

Modestino Verrengia

Benito Visco

Lucio Fierro

Luca Mattei

Interverranno:

On. Flora Calvanese, ex deputata PCI

Prof. Alfonso Conte, Associazione Memoria in Movimento

Prof. Francesco Giliani, ricercatore e studioso del movimento operaio

On. Gianfranco Nappi, direttore InfinitiMondi

Presiede: Vittorio Salemme, Associazione Memoria in Movimento

coordina: Massimiliano Amato, giornalista autore dell’introduzione del volume.

L’iniziativa, pur essendo all’aperto, sarà svolta nel pieno rispetto delle norme ANTICOVID e quindi

èCALDAMENTE CONSIGLIATO prenotarsi o con un whatsapp al 3286422251 o con una email a

info@memoriainmovimento.org . Per i prenotati sarà servito un aperitivo al prezzo di 5 €.