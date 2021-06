Solidarietà e dolcezza si uniscono per gli ospiti della mensa dei poveri di Salerno. Maurizio Bollo in campo per il refettorio di Mario Conte.

Solidarietà mista a dolcezza: Maurizio Bollo vicino agli ospiti della mensa dei poveri di Salerno. Il ceo del bar Leodamia, infatti, questa mattina ha donato 100 cornetti e il salvadanaio della raccolti fondi, organizzata nei giorni scorsi, a Mario Conte, responsabile del refettorio salernitano che da anni si prende cura degli “ultimi”.

“Donare qualcosa a chi è stato meno fortunato di noi è per me è un dovere e un piacere. La realtà di Mario Conte è impegnata quotidianamente nel dare un pasto caldo a chi non ha nulla. Stavolta potranno anche avere l’opportunità di mangiare un dolce. Si tratta di un piccolo gesto, ma sono sicuro che sarà apprezzato. D’altronde la gioia arriva proprio dalle piccole cose e sono certo che gli ospiti della mensa apprezzeranno certamente”.