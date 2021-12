Tour de force Todis Salerno ’92: a Matierno ecco la Partenope Sant’Antimo.

Dopo il rientro in campo con vittoria a Catanzaro che ha dato una bella spallata al mese di stop forzato, la Todis Salerno ’92 proverà a ritrovare il feeling anche con il parquet amico del PalaSilvestri. Le granatine continuano a marciare imbattute (cinque vittorie su cinque) e devono recuperare altrettante gare non disputate nella seconda parte del girone d’andata.

Comincia il tour de force. In primis, il rispetto del calendario che prevede la seconda giornata del girone di ritorno contro la Partenope Sant’Antimo: palla a due domani – sabato 11 dicembre – alle 19:30 a Matierno con diretta dell’incontro in streaming sulla pagina Facebook “Salerno Basket ‘92”. La partita sarà arbitrata da Luca Mogavero di Bellizzi e Flavia Moro di Salerno. All’andata le granatine vinsero 34-59.

“Sapevamo che sarebbe stato complicato riprendere dopo un lungo stop, soprattutto per la mancanza di ritmo. Contro Catanzaro siamo stati bravi, nonostante la poca brillantezza, a non disunirci e a portare a casa una vittoria molto importante – afferma coach Aldo Russo – Contro Sant’Antimo ci aspettiamo una bella partita: sappiamo di non essere ancora al cento per cento della condizione, ma proveremo a dire la nostra in casa, rispettando il valore dell’avversario e cercando di capire quanta benzina in più abbiamo”. Subito dopo la Partenope, per la Todis ci sarà il recupero di Potenza sul campo della Basilia (mercoledì 15 dicembre alle 20:30), poi il derby contro Stabia a Matierno il 19 e un altro probabile recupero il 21. “Ragioniamo di concetti. Non andiamo troppo sulla casistica ma nel nostro basket con concetti consolidati, adattandoci ai piani partita, così le ragazze sono in grado di riconoscere immediatamente la situazione. Faremo tante sedute video, lavoro integrato e recuperi attivi con nostro preparatore fisico, Apicelli, altrimenti non si possono programmare cinque partite in dodici giorni”, aggiunge l’allenatore.

UNDER 19. Due partite e altrettante vittorie in campionato per le ragazze guidate da Valerio Russo, contro Azzurra Cercola e Basket Stabia. Nel weekend un turno di riposo, poi sarà la volta del recupero in quel di San Sebastiano al Vesuvio contro il Basket Casalnuovo ’75 (18 dicembre alle 16:45).