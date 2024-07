Tornano Le Notti Azzurre a Cetara

Atmosfere suggestive e momenti di puro intrattenimento e svago, questi gli elementi di “Le Notti Azzurre – Summer Edition 2024” a Cetara che si appresta a riscaldare i motori per la stagione estiva in costiera. Con il sostegno di Regione Campania e Camera di Commercio di Salerno, l’amministrazione comunale guidata da Fortunato Della Monica ospita un lungo e ricco cartellone di appuntamenti, per rendere il piccolo borgo di pescatori un palcoscenico unico nel suo genere con il mare a fare da quinta. Musica, luci e installazioni, video-mapping, spettacoli per i più grandi, attività per i più piccoli e grandi eventi che uniscono la celebre gastronomia cetarese con l’arte e la cultura, ma anche il folclore e le tradizioni con gli elementi del contemporaneo. “La nostra proposta punta tutto sull’accoglienza di Cetara, oltre alla bellezza dei luoghi che porta con sé, perché diventi ogni volta di più meta attrattiva non solo per i turisti e gli amanti della Costa d’Amalfi, ma per le famiglie e i giovani che scelgono di restare, affinchè vivano un’esperienza sempre nuova” – spiega il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica.

Dal mese di luglio inizierà a tutti gli effetti la programmazione artistico-culturale con Il Teatro nel Baule, fissato in quattro incontri (4 e 18 luglio, 8 e 29 agosto) di teatro riflessivo rivolto ai bambini, per educare divertendo. Spazio poi alla rassegna Concerti al Borgo, dedicata alla musica classica per tre date (5, 12 e 26 luglio) in Piazzetta San Pietro, un’occasione unica per visitare anche di sera la storica ed omonima Chiesa del ‘900. Il programma si arricchisce, quindi, della rassegna Spettacoli al Borgo, un contenitore variegato di rappresentazioni di ogni genere, dal teatro alla musica locale, per un totale di sette appuntamenti, tra cui Nuje sunamm ‘a ‘uocchie, avvincente docufilm che racconta la storia della musica a Cetara dagli anni ’40 ad oggi. Si va avanti fino al cuore dell’estate, quando il 9 agosto sarà ospite il comico napoletano Vincenzo Comunale, classe ’96, di recente impegnato nei programmi televisivi Zelig e Le Iene, che presenterà il suo Definitivo 3. All’interno del programma culturale anche il format InCostieraAmalfitana ideato e condotto dal giornalista Alfonso Bottone, nei giorni 11 e 12 luglio, per la presentazione di libri e giovani autori. Gli appuntamenti proseguono con la rassegna Im(N)pari, vocata alle tematiche sociali, di inclusività e parità di genere, con due incontri da non perdere: il 7 luglio, il talk con l’influencer Sara Penelope Robin e il 28 luglio con l’intervista doppia insieme allo scrittore Luca Trapanese e l’attore Pierluigi Gigante sul tema dell’omosessualità e disabilità, al cui termine seguirà la proiezione del film Nata per te che li vede protagonisti. Conclude il programma culturale la consueta rassegna Ami Cetara che quest’anno andrà ad abitare il rinnovato spazio di Largo Madonnina, un salotto in pieno mare recentemente ristrutturato che il 21 luglio sarà impreziosito da un inedito talk sulle tematiche del patrimonio culturale e della comunicazione digitale, con Davide Damiani, speaker Radio Deejay, Maria Isabella Premutico, scrittrice e content creator, Rocco Rossitto, accademico ed esperto di strategie digitali. Il 4 agosto, ancora, incontro avanguardistico con Francesco Roggero in arte Auroro Borealo, musicista e autore, ma soprattutto cultore di iconiche quanto sovversive collezioni di “bellezza alternativa”. La sua presentazione dei Libri Brutti, di recente in tour nei principali club italiani, rappresenta un momento di ironica riflessione sullo spaccato italico contemporaneo, e non solo. I due appuntamenti saranno arricchiti da assaggi di piccola gastronomia locale e dj-set. Sempre per gli amanti delle degustazioni, imperdibili le date del 19 e 20 luglio per Le giornate dell’Oro Giallo di Cetara, dedicate alla valorizzazione del limone IGP Costa d’Amalfi. Attesissima, quindi, La Notte delle Lampare nei giorni 1, 2 e 3 agosto, la più antica e rappresentativa manifestazione del paese, giunta quest’anno alla sua 47esima edizione. Sono previsti tre giorni di eventi rievocativi, dove il partecipante sarà spettatore di un multiforme spettacolo a cielo aperto, per godere delle bontà del tipico pescato cetarese al suono dei ritmi mediterranei. Per l’occasione tutto lo skyline del borgo sarà arricchito da un video-mapping a tema. Non mancherà in cartellone l’intrattenimento, soprattutto per i giovani, con gli appuntamenti di Tribute Live Show in tre serate per ballare e cantare con le cover-band in omaggio ai grandi successi di Elisa e Negramaro, Ligabue e Vasco Rossi, rispettivamente il 13 e 27 luglio e il 17 agosto. Infine, la magia di Cetara Incantata, altro momento fisso del cartellone estivo, in cui l’arte circense si fonderà con le vie interne del borgo fino al mare. Quest’anno il cast artistico è formato dal Circo Bipolar e dalla storica Compagnia dei Folli”, i cui spettacoli si terranno dal 21 al 23 agosto. La programmazione spettacolo ed intrattenimento si chiuderà con un concerto galleggiante della band Colorplay – Italian Coldplay Tribute, che si esibirà intervallata da giochi di fuochi pirotecnici sull’Arena del Porto di Cetara, il giorno 24 agosto. Le notti azzurre cetaresi si concluderanno l’1 settembre, con l’inedito Concerto in duo all’alba, a cura dell’associazione Mac Fest. L’ingresso agli appuntamenti è libero.

I partner di “Le Notti Azzurre – Summer Edition 2024” sono le associazioni Amici del Forum, Forum dei Giovani, ambientarti, L’Innesto, il Comitato feste e Parrocchia S. Pietro Apostolo, la Proloco Cetara Costa d’Amalfi.