Percorsi Innovation Camp: oggi la presentazione ufficiale alla Camera di Commercio di Salerno

Questa mattina l’iniziativa è stata presentata all’Hub Rete Invitalia presso la Camera di Commercio di Salerno. Dal 4 al 7 luglio, 40 giovani talenti si ritroveranno a Eboli per “Percorsi – Innovation Camp 2024”, l’iniziativa promossa da GRUV srl Società Benefit, innovation lab “social impact” che opera nella realizzazione di progetti nell’ambito della sostenibilità, dell’innovazione e del design partecipativo.

“Percorsi – Innovation Camp 2024” è un’esperienza gratuita di formazione e sviluppo imprenditoriale abbinata a esplorazioni del territorio, dedicata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le attività formative saranno realizzate in collaborazione con HUB Rete Salerno. ”Rete” è il progetto promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Eboli, dalla Provincia di Salerno, dalla Camera di Commercio di Salerno e dall’Osservatorio Culture Giovanili dell’Università degli Studi di Salerno, si terrà nel Centro Antico di Eboli, dal 4 al 7 luglio 2024.

Tra i Partner di eccellenza dell’iniziativa Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella e Fare Digitale, associazione impegnata nella diffusione e valorizzazione della cultura digitale.

Idee per rispondere alle sfide del Sud Italia

Le regioni del Sud Italia affrontano sfide significative come spopolamento, disoccupazione giovanile e scarsa valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Secondo il Rapporto Svimez 2023, la popolazione del Sud Italia si ridurrà dal 33,8% al 25,8% della popolazione nazionale entro il 2080, con una perdita di oltre 8 milioni di residenti. Il tasso di disoccupazione giovanile (20-34 anni) al Sud, secondo il “Rapporto Giovani 2024”, è circa tre volte superiore a quello del Nord (23,6% contro 9,1%). Inoltre, il Rapporto ISTAT “Paesaggio e patrimonio culturale 2024” evidenzia che la Campania è ultima per spesa corrente dei Comuni per la tutela e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, con una spesa pro capite di soli 2,7 €, contro una media italiana di 18,8 €.

Le attività in programma

I giovani talenti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, si sfideranno a colpi di innovazione accompagnati da Tutor e Mentor nello sviluppo di idee innovative (prodotti, servizi o esperienze). Ogni team si concentrerà su una delle aree tematiche Cultura, Artigianato, Turismo sostenibile, Digital, Storytelling, Green Economy, Innovazione sociale, Sport. Le idee dovranno contribuire allo sviluppo del territorio e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Le attività formative ed esperienziali si terranno a Eboli, dal 4 al 7 luglio 2024, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, nel cuore del Centro Antico. Il programma prevede laboratori di impresa, sessioni di co-progettazione, workshop, talk, sessioni formative, attività di matching con realtà imprenditoriali locali ed esperienze di scoperta del territorio. Alla sera talk, concerti, networking e degustazioni per celebrare le connessioni e le nuove idee generate.

Nel corso della serata conclusiva, prevista domenica 7 luglio a partire dalle ore 19:00, presso il Chiostro Monumentale di S. Francesco a Eboli, ogni team presenterà la propria idea a una giuria di esperti, policy maker, cittadini e imprese del territorio. Le idee in gara saranno premiate con premi e servizi offerti dalle aziende partner dell’iniziativa, che possono includere consulenze, mentoring, accesso a risorse e strumenti specifici per il potenziamento delle idee imprenditoriali. Inoltre, i partecipanti potranno accedere a un percorso gratuito di accompagnamento presso l’Hub Rete Salerno (Camera di Commercio di Salerno, via Clark 19) finalizzato allo sviluppo di un piano di impresa funzionale alla presentazione di eventuali domande di finanziamento su incentivi gestiti da Invitalia.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti del Sud Italia di contribuire attivamente alla rinascita del proprio territorio, trasformando le sfide in opportunità e riscrivendo il futuro della loro terra.

Link utili

https://percorsifestival.it/

https://www.instagram.com/percorsi_festival/

https://www.facebook.com/percorsifestival