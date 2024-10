Torna Paestum Sposi

Torna puntuale anche quest’anno ‘Paestum Sposi’, nota kermesse interamente dedicata al mondo del wedding. È già partito, infatti, il conto alla rovescia per la quarta edizione della prestigiosa fiera del wedding, che si terrà dal 18 al 20 ottobre nella suggestiva cornice del Next, l’ex tabacchificio al Cafasso di Capaccio Paestum nei seguenti orari: Venerdì dalle 16:00 alle 22:00 Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 22:00 con INGRESSO GRATUITO.

Un programma ricco di eventi e sorprese per le future coppie che potranno organizzare il loro Grande Giorno con i migliori professionisti del settore. Circa 10.000 mq di esposizione con oltre 70 stand a tema pronti ad essere visitati da migliaia di persone con ingresso gratuito. Anche per il 2024, infatti, ‘Paestum Sposi’ farà registrare il sold out nella prenotazione degli ampi spazi con Luca Flaùto, patron della Fiera con la sua azienda Havana Events & Wedding Planner, particolarmente soddisfatto:

“In un periodo storico dove le future coppie hanno sempre meno tempo e possibilità di organizzare al meglio il loro indimenticabile evento, abbiamo puntato fortemente sulla disponibilità dei migliori professionisti del settore per tre giorni, offrendo così ai futuri sposi tante soluzioni ed idee per le proprie nozze. Sono fiero ed orgoglioso di aver chiuso con largo anticipo quasi tutti gli spazi espositivi di un complesso così prestigioso ed ampio quale è il Next.

Ora non vedo l’ora di accogliere tutti i visitatori con tantissime sorprese e spettacoli dal vivo”.