Torna in acqua la Rari Nantes Salerno, mercoledì 14 ospita l’Ortigia Siracusa.

Seconda partita in pochi giorni per la Rari Nantes Salerno, che mercoledì 14 aprile, alle ore 15 alla piscina Simone Vitale, ospiterà l’Ortigia Siracusa, gara valida per la prima giornata di ritorno della Fase d’Elite, girone F. I giallorossi, dopo aver recuperato la gara della seconda giornata, rinviata per Covid, contro il fortissimo Brescia, perdendo per 7-16, si troveranno di fronte una formazione altrettanto forte, l’Ortigia Siracusa.

I siciliani sono in lotta con il Savona per conquistare il secondo posto del girone, toccherà alla Rari provare a fare uno sgambetto ai biancoverdi guidati dall’inossidabile portierone Tempesti. All’andata finì 13-5 per l’Ortigia, con Giacoppo sugli scudi, autore di ben 5 segnature. Per i giallorossi in evidenza Pica, con due marcature.

Ecco il pensiero di mister Matteo Citro a poche ore dalla gara: “Con il Brescia abbiamo fatto una buona gara, considerando il valore dell’avversario. Sappiamo che in questo girone scudetto il nostro obbiettivo è di migliorare, sfruttando queste gare contro i migliori giocatori europei. Mercoledì affrontiamo l’Ortigia, altra formazione impegnata in Champions, e daremo il massimo per crearle problemi”.

La partita, ultima in casa per la Rari, potrà essere seguita come sempre in streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo.