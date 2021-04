Todis Salerno ‘92, slitta ancora il recupero a Taranto.

Niente recupero di campionato a Taranto. La Todis Salerno ’92, dunque, si concentrerà sul prossimo turno in casa contro la Nuova Matteotti Corato (sabato 17 aprile ore 19). La gara contro la Lowengrube Taranto valevole per la terza giornata e non disputata a marzo, infatti, era stata calendarizzata nuovamente per il 14 aprile. La Fip e la società campana hanno però accettato l’ulteriore richiesta di slittamento della partita inoltrata dal team pugliese. C’è già anche la nuova data: Taranto-Salerno di disputerà mercoledì 28 aprile alle 20 al PalaFiom.

La Todis Salerno resta imbattuta e in vetta alla classifica con cinque vittorie su cinque, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Coach Russo e le sue atlete hanno ripreso ieri la preparazione al PalaSilvestri, dopo il successo di Catanzaro. Gli occhi sono quindi tutti alla sfida contro un’altra formazione pugliese, Corato, che sul parquet del rione Matierno tornerà in campo a distanza di un mese dall’ultima partita (vinta proprio a Catanzaro). La Nuova Matteotti ha infatti saltato le ultime tre giornate, che dovrà recuperare in seguito.

Intanto la Fip ha comunicato le modalità di promozione in Serie A2. Come da previsione, non basterà classificarsi al primo posto nel proprio girone (quello della Todis comprende squadre campane, pugliesi, calabresi e lucane). Al termine della stagione saranno formati due concentramenti di quattro squadre ciascuno, con spareggi di andata e ritorno (4 e 11 luglio). La prima classificata del girone delle granatine dovrà vedersela con l’omologa del raggruppamento lombardo ed avrà la possibilità di giocare il ritorno tra le mura amiche. La Fip fa sapere che le gare potranno terminare in parità ed eventuali tempi supplementari saranno disputati solamente nel match di ritorno, in caso di parità di differenza punti.