Torna il maltempo sull’Italia con neve, freddo e nubifragi: le regioni colpite

(Adnkronos) – "Freddo e neve colpiranno solo una parte dell'Italia, in parte il nord ovest per via di una perturbazione in arrivo dal nord Europa e che investirà prima la Francia e poi, scendendo di latitudine, entrerà nel bacino del Mediterraneo colpendo anche le nostre regioni, in particolare il versante tirrenico e le regioni del nord ovest. Nella sera di venerdì e nelle prime ore sabato sono previste precipitazioni anche a carattere nevoso, in Piemonte, Valle d'Aosta e sulle Alpi e prealpi lombarde". E' la previsione per il weekend, fatta all'Adnkronos da Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, "In Sardegna, Liguria, Toscana e parte del Lazio dovremo invece fare i conti con veri e propri nubifragi, almeno per tutta la giornata di sabato e in parte domenica, nelle primissime ore anche sulla Sicilia", aggiunge. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

