Torna FantaExpo, 5-8 settembre Parco dell’Irno

A Salerno torna FantaExpo: l’edizione 2024, l’undicesima, del festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia si svolgerà dal 5 all’8 settembre nella sua location storica, il Parco dell’Irno.

Organizzata dall’associazione Otaku Garden, FantaExpo, nel corso degli anni, ha rappresentato un evento unico del suo genere per gli appassionati del settore, in grado di attirare numerose presenze sul territorio. L’ultima edizione prima della pandemia, nel 2019, si era chiusa con un numero incredibile di accessi: 44mila in quattro giorni. In occasione della ripresa, nel 2022, è stato raggiunto il record di 50mila presenze per tutta la durata del Festival. FantaExpo riprende il discorso lì dove lo aveva interrotto con un programma ancora più ricco e variegato.

A firmare l’illustrazione dell’edizione della “rinascita” è stata Ornella Savarese, che sarà tra gli ospiti di FantaExpo2024. La disegnatrice salernitana nel corso della sua carriera ha collaborato con Aftershock, Boom! Studios, Éditions Soleil, Éditions Oxymore e Disney/Dark Horse. Attualmente continua a lavorare per il mercato francese ed americano fra fumetto ed illustrazione. Già annunciati i grandi concerti di questa edizione.

Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Giorgio Vanni a cui è affidato il concerto d’apertura dell’XI edizione. Il re indiscusso delle sigle dei cartoni animati è pronto ad inaugurare FantaExpo2024: si esibirà il 5 settembre al Parco dell’Irno.

Il giorno successivo si prosegue con un’altra grande serata all’insegna della musica e che porterà la firma di Valerio Lundini con i Vazzanikki, la band che accompagna la sua carriera da più di dieci anni e che dal 2021 è stata al suo fianco in tutte e tre le stagioni del programma cult “Una Pezza di Lundini”. Dopo il grande successo ottenuto sul palco del FantaExpo nel 2022, torna Nello Taver, che al Parco dell’Irno chiuderà il tour del suo primo disco “Fallimento”. A concludere i concerti dell’XI edizione sarà Tony Tammaro, icona dei brani umoristici e che nel 2019 con “La Vita”, colonna sonora del film “Achille Tarallo”, ha vinto il Nastro d’Argento come miglior canzone originale. Diversi gli ospiti provenienti dal mondo del fumetto, del web e del cosplay. Il programma completo sarà illustrato nei prossimi giorni.